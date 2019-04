Po cyklónu Idai k Mozambiku míří Kenneth. Bouře už zasáhla Komorské ostrovy

Silná tropická bouře má v pátek zasáhnout Mosambik, který se stále vzpamatovává z ničivého cyklónu Idai, jenž zasáhl oblast minulý měsíc. Místní úřady nyní evakuovaly z regionu nejméně 5000 lidí. Blížící se cyklón Kenneth v noci na čtvrtek udeřil na Komorských ostrovech, kde si vyžádal nejméně tři oběti. Poryvy větru dosahovaly podle agentury Reuters rychlosti až 140 kilometrů za hodinu. Maputo/Moroni 17:33 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Cyklón Kenneth v noci na čtvrtek udeřil na Komorských ostrovech | Foto: NASA | Zdroj: Reuters

Bouře způsobila výpadky elektřiny na severu největšího z Komorských ostrovů Ngazidja, v metropoli Moroni a na ostrově Nzwani. Vítr poničil také stromy a řadu domů. Uzavřeny ve čtvrtek zůstaly místní úřady a školy.

Silné přívalové deště, které mohou způsobit povodně, by měly v pátek zasáhnout severní část Mosambiku a jih Tanzanie. Mosambické úřady ve středu varovaly, že kvůli dešti by se mohla vylít voda z koryt pěti řek. Vlny na pobřeží by mohly dosahovat do výšky devíti metrů. V ohrožení života by tak mohlo být 680 000 lidí.

Záchranáři v Mosambiku začali evakuovat místní obyvatele, kteří i přes varování úřadů odmítli opustit své domovy. Do bezpečnějších přístřešků bylo převezeno nejméně 5000 lidí.

Cyklón Idai, který byl podle OSN nejničivější bouří na jižní polokouli, zasáhl v polovině března kromě Mosambiku také sousední Zimbabwe a Malawi a vyžádal si v regionu více než 1000 obětí na životech.

V Mosambiku zdevastoval především přístav Beira ve střední části země. Kvůli nízko položenému pobřeží patří Mosambik k zemím, které jsou nejvíce ohroženy stoupáním hladin moří a oceánů způsobeným globálním oteplováním.