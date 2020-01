Výpadky proudu, potíže s dopravou, mrtví a ranění. Španělsko i Francii trápí bouře Gloria

Čtyři mrtvé a několik desítek zraněných si už vyžádala bouře Gloria, která od víkendu sužuje Španělsko. Nejhorší je situace na východním pobřeží země, kde v neděli v regionu Valencie naměřili rekordní vlny. Kvůli bouři bylo také od neděle po 40 hodin uzavřeno mezinárodní letiště v Alicante, jehož provoz byl obnoven podle agentury EFE teprve v úterý ráno. Barcelona 15:51 21. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž na rozbouřeném pobřeží Barcelony. | Zdroj: Reuters

Také francouzský region na druhé straně hranice se kvůli bouři potýká s výpadky proudu a dopravními problémy.



V důsledku bouře Gloria se zejména v některých oblastech Španělska výrazně zvýšily hladiny řek, vysoké mořské vlny poničily pobřežní promenády a popadané stromy přerušily provoz na silnicích. Vysoké vlny vytvořily v některých místech obrovské množství mořské pěny, která například v obci Tossa de Mar zaplavila ulice.

Výbuch chemičky. Mezi třemi oběťmi je i muž, na něhož spadl strop domu vzdáleného 2,5 kilometru Číst článek

Krizová je stejně jako v pondělí i v úterý situace v Katalánsku, kde byly podle místních úřadů zraněny asi čtyři desítky lidí, mnozí z nich skončili v nemocnici. Ráno tam bylo bez proudu na 220 tisíc domácností, po několika hodinách byly dodávky obnoveny. Zavřeny zůstaly v úterý v Katalánsku i některé školy, což se dotklo více než 100 tisíc žáků. Přeložena byla na středu i dnešní schůze regionálního parlamentu.

Kvůli bouři Gloria a obrovským vlnám byly v úterý z preventivních důvodů uzavřeny katalánské přístavy, už v pondělí byl přerušen provoz v přístavu v Barceloně, kde byly podle deníku El Periódico až sedmimetrové vlny. Uzavírky jsou na řadě silnic i v regionu Valencie, zpoždění nabíraly v řadě oblastí i vlaky.

Rekordní výše vln

Právě u pobřeží Valencie naměřili v neděli večer rekordní výši mořských vln 8,44 metru, což je o dva metry více než regionální rekord z ledna 2017. Tamní přístroje ale neměří nejvyšší vlnu, nýbrž zaznamenávají průměr za více minut. Nejvyšší vlna tak podle odhadu vládního úřadu pro přístavy měla dokonce asi 13,5 metru. Rekordní byly i vlny na Mallorce, kde v noci z neděle na pondělí naměřili vlnu 14,2 metru, nejvyšší od roku 2006.

Bouře Gloria. Zaplavená promenáda u pláže Patacona ve městě Alboraya nedaleko Valencie. | Zdroj: Reuters



Vlny zaplavily pobřežní promenády v turisticky oblíbených lokalitách a poničily bary a restaurace na pobřeží. „Nikdy jsem nic takového nezažila. Je to neuvěřitelné, tak vysoké vlny jsem ještě neviděla,“ řekla deníku El País žena v městečku Olivia u Valencie.



Podle meteorologů se bude východ Španělska a Baleárské ostrovy s bouří Gloria potýkat zřejmě až do čtvrtka, kdy by měla bouře slábnout. Nejvyšší rychlost větru během této bouře zaznamenali v úterý v katalánské obci Montseny, kde naměřili 144,4 kilometru za hodinu.