Ciaru vystřídá Dennis. Do Velké Británie míří další silná bouře, která ostrovy zasáhne o víkendu

Ani ne týden poté, co se přes Británii přehnala bouře Ciara a vyžádala si tam dva životy, se musí obyvatelé Britských ostrovů připravit na další bouři. O víkendu tam má dorazit bouře Dennis. Informoval o tom ve čtvrtek server BBC. Meteorologové podle něj vydali druhý nejvyšší stupeň varování pro velkou část Spojeného království. Londýn 20:13 13. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Venčit se musí za každého počasí. Orkán Ciara udeřil i ve skotském městě Saltcoats | Zdroj: Reuters

Už v pátek by měla bouře Dennis dorazit nad Skotsko, kde meteorologové varují před vichrem a vydatnými dešti. V sobotu by měla postupovat dále nad Anglii a Wales a v neděli by měla zeslábnout.

Bouře Sabine se přehnala nad severozápadní Evropou. Přerušila dopravu, způsobila záplavy Číst článek

Bouři Dennis by neměl provázet tak silný vítr jako bouři Ciara z minulého víkendu, během níž naměřili na Britských ostrovech rychlost větru na 150 kilometrů v hodině. I nová bouře ale bude podle meteorologů „velmi silná“ a přinese vydatné srážky, které mohou způsobit záplavy.

Kvůli bouři Ciara, která před několika dny postihla západní Evropu a jíž v Německu říkali Sabine, byly v Británii i jinde v západní Evropě zrušeny stovky letů. Popadané stromy omezily dopravu na železnicích a silnicích a statisíce domácností byly hodiny bez proudu.