Bouře v Rakousku si vyžádaly nejméně pět obětí. V některých spolkových zemích nejezdí vlaky

Das, was wir da heute erlebt haben, war eine der heftigsten Unwetterfronten der letzten Jahrzehnte! Es sind dermaßen viele Sturmrekorde gefallen, dass einem schlecht wird. Hier die heutigen Spitzen, an keiner der Stationen gabs seit Messbeginn was höheres. #Unwetter #Österreich pic.twitter.com/dS7VjYa8m8