Do Bratislavy se vrátil vlak Slovenská strela, je součástí programu k zahájení českého předsednictví

Na bratislavské hlavní nádraží se po sedmdesáti letech vrátila legendární Slovenská strela. Červený, prvorepublikový vlak je součástí přehlídky historických vozů, kterým Česko ve slovenské metropoli zahájilo své předsednictví v Radě Evropské unie. Svůj program připravují česká velvyslanectví po celé Evropě. Reportáž Praha 21:32 2. července 2022

Vystudovaný lodní konstruktér Erich je fanouškem Slovenské strely už víc než 50 let. „Znám ji už dost dlouho. Poprvé jsem se s ní potkal už v dětství,“ popisuje při pohledu na rudě zbarvený vlak s československým znakem na čele kabiny.

Andrea se zase vydala za nablýskaným strojem s rodinou, její syn je totiž vlakový nadšenec. „Je to paráda. Hned bych se nechala odvézt. Byl to svého času nejrychlejší vlak, je to taková československá rarita,“ popisuje své pocity.

Slovenská strela je v Bratislavě nejspíš poprvé od roku 1952. I proto, aby přitáhla pozornost k českému předsednictví. A zdá se, že to opravdu funguje.

„Ano, věděl jsem to. Sleduji zprávy, zajímám se o evropské dění a vím, že došlo k převzetí předsednictví,“ potvrzuje student David, že o startu českého předsednictví v Radě Evropské unie opravdu ví.

Seznamování s prioritami

Historickými autobusy jsme se přesunuli do centra na Hviezdoslavovo náměstí. Ambasáda zaštítila závod historických vozů 500 kilometrů slovenských. Takže návštěvníky čeká i drobné nahlédnutí do silniční historie.

Na ceremoniál dorazilo několik slovenských ministrů, poslanci i diplomaté. Úkolem českým ambasád během předsednictví je mimo jiné seznamovat v dané zemi politiky s tím, jaká témata chce Česko vyzdvihnout

„Aby zkrátka všechny země byly dostatečně informovány o krocích České reubliky. Aby bylo dobře prezentováno, co už se udělalo a co se ještě dělat bude. Tato akce má pouze upozornit na to, že naše předsednictví začalo. A že je Česká republika ve všech zemích připravená naplňovat ty své cíle,“ vysvětluje český velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.

A jak nakonec připomíná, rolí Česka bude prosazovat zájmy celé Evropské unie.