Bratislava vyšle do Libanonu armádní letoun. Evakuovat má Slováky i cizince včetně občanů Česka

Slovensko v pátek vyšle do Libanonu armádní letecký speciál, který by měl z této země evakuovat kromě Slováků také několika desítek cizinců včetně občanů České republiky. Cizince má slovenský stroj přepravit do kyperské Larnaky. Informovalo o tom slovenské ministerstvo zahraničí.

Bratislava 22:09 3. října 2024