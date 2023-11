Změny v britské vládě. Expremiér Cameron je nový šéf diplomacie, Sunak odvolal ministryni vnitra

„Před námi je řada znepokojivých mezinárodních výzev, včetně války na Ukrajině a krize na Blízkém východě,“ řekl Cameron krátce po svém jmenování do funkce. Doufá, že jeho zkušenosti z minulosti přispějí k tomu, že Sunakovi pomůže s řešením klíčových úkolů v zahraniční politice.

Zpravodajský server britské BBC označil Cameronův návrat do vlády za překvapivý. Tento politik britský kabinet vedl v letech 2010 až 2016 a na premiérskou funkci rezignoval poté, co v referendu o vystoupení Británie z Evropské unie zvítězili stoupenci brexitu.

Cameronovi pogratuloval na sociální síti X český ministr zahraničí Jan Lipavský. Napsal, že se těší na další prohlubovaní česko-britských vztahů a další obranu východního křídla; Británie i Česko jsou spojenci v NATO.

Congratulations to @David_Cameron for the appointment of Secretary of State for Foreign Affairs. Looking forward to further developing Czech 🇨🇿 🤝 UK 🇬🇧 relations and defending the Eastern flank together.