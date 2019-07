Vůdce původních obyvatel Amazonie ubodali ozbrojení horníci. Brazílie útok vyšetřuje

Komunita původních obyvatel amazonského pralesa ze severovýchodu Brazílie tvrdí, že se před týdnem stala terčem útoku ozbrojených horníků, kteří v oblasti bez povolení hledají drahé kovy. Podle zástupců kmene Wajãpi útočníci ubodali jednoho z vůdců jejich vesnice. Brazilské úřady o víkendu zahájily vyšetřování a v neděli na místo činu ve státě Amapá dorazila policie i představitelé vlády, napsala agentura AP. Brasília 6:32 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský prezident považuje oblasti vyhrazené pro domorodce za příliš velké, jeho kritici jej kvůli tomu viní z narušování rezervací. | Zdroj: Reuters

BBC uvedla, že v Amazonii roste napětí v důsledku postoje brazilského prezidenta Jaira Bolsonara, který nesouhlasí s rezervacemi pro původní obyvatele a avizuje zpřístupnění některých z nich pro těžbu nerostného bohatství. Bolsonaro považuje oblasti vyhrazené pro domorodce za příliš velké, jeho kritici jej kvůli tomu viní z podporování nelegálního hornictví a narušování rezervací.

Na vesnici Yvytotõ podle místních obyvatel zaútočilo kolem 50 těžce ozbrojených horníků ve vojenských uniformách. Lidé odsud utekli do vesnice Mariry vzdálené asi 40 minut chůze.

Brazilská Národní nadace pro indiány (FUNAI) na základě rozhovorů se členy kmene Wajãpi uvedla, že horníci při útoku zabili 68letého muže. Jeho tělo poznačené bodnými ranami se našlo ve středu v řece nedaleko Mariry, podle FUNAI ale byl zabit na jiném místě. Policie médiím potvrdila pondělní úmrtí jednoho muže a uvedla, že se snaží objasnit okolnosti jeho smrti.

Podle BBC by i přes rostoucí napětí v regionu zabití indiánského vůdce bylo výjimečnou událostí a potvrzovalo by ty nejhorší obavy ohledně osudu chráněných teritorií. „Tohle je první násilné vniknutí za 30 let od vytyčení hranic rezervací v Amapá,“ citoval lokální deník místního zákonodárce Rodolfa Rodriguese, který varoval před dalším krveprolitím. Brazilský prezident o víkendu incident nekomentoval.