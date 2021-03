Jako noční můra. Agresivnější mutace a nedostatek opatření udělaly z Brazílie laboratoř pod širým nebem

Uplynulý týden byl pro Brazílii, alespoň co do počtu úmrtí, tím nejhorším od začátku pandemie. Nemocnice ve velkých městech kolabují, jednotky intenzivní péče bojují s akutním nedostatkem míst a kapacity docházejí také řadě hřbitovů. Důvodem dramatické situace jsou agresivnější varianty koronaviru, které se v zemi bez přísných restrikcí snadno šíří. „Brazílie je jako laboratoř pod širým nebem,“ varuje jeden z brazilských lékařů. Analýza Brasília 5:33 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacienti s covidem v nemocnici Porto Alegre v brazilském státu Rio Grande do Sul | Zdroj: Reuters

„Jsme na konci pandemie. V jejím zvládnutí byla naše vláda v porovnání s jinými státy světa nejlepší nebo jedna z nejlepších,“ prohlásil prezident Jair Bolsonaro v polovině prosince, kdy Brazílie evidovala na 180 tisíc úmrtí spojených s covidem-19.

Tři měsíce poté má 200milionová země o zhruba 100 tisíc obětí víc a denní počty zemřelých nejvyšší od začátku pandemie.

Ještě v lednu a únoru umíralo v Brazílii zhruba tisíc lidí nakažených koronavirem denně (podobně jako během loňské jarní a letní vlny epidemie), v posledních dnech je ale denní bilance obětí téměř dvojnásobná. Sedmidenní průměr počtu zemřelých za 24 hodin se tak v Brazílii dostal na hodnotu 1825, což je za uplynulý rok zdaleka nejvíc.

A obětí bude dál přibývat. Brazilské úřady denně evidují i přes 80 tisíc nově odhalených případů nákazy a zdravotní systém se na mnoha místech hroutí. Polovina z 26 brazilských států minulý týden ohlásila, že tamní jednotky intenzivní péče jsou již z více než 90 procent obsazené, některé nemocnice proto nemocné musejí odmítat.

„Na mnoha místech Brazílie jsme dosáhli limitu, výjimky jsou vzácné,“ varoval minulý týden šéf sdružení brazilských guvernérů Wellington Dias, podle něhož jsou „šance na skonání bez zdravotní pomoci reálné“.

Dobrovolník pomáhá s dezinfekcí slumu v Rio de Janeiro | Zdroj: Reuters

‚Byl to horor‘

Obrovská zdravotní krize, se kterou se brazilské zdravotnictví nyní potýká, započala už v době Bolsonarova projevu o „konci pandemie“.

V prosinci, kdy začaly počty nakažených opět narůstat, odborníci odhalili první případy nové koronavirové linie označované jako P.1. Nakažlivější varianta se začala šířit ve městě Manaus ve státě Amazonas, kde se zdravotnická zařízení dostala na hranu kolapsu už na počátku letošního roku.

Zahlcené nemocnice neměly pro pacienty s covidem dostatečné zásoby kyslíku, desítky z nich se tak vůbec nedostaly na ventilaci a umíraly na udušení.

Jak ukázalo následné vyšetřování, nemocnice v Manausu se potýkaly také s nedostatkem sedativ, během intubace proto pacienti museli být připoutáni k posteli, píše americký deník The Wall Street Journal (WSJ).

„Nikdo na to nebyl připraven. Byl to horor,“ říká pro list The New York Times zdravotní sestra z Manausu Maria Glaudimarová, která se v práci potýkala s nedostatkem místa pro pacienty i s prosbami příbuzných, aby zajistila kyslík pro jejich blízké v těžkém stavu. To vše v době, kdy se doma s covidem léčili její syn i manžel.

Od té doby se nová varianta koronaviru rozšířila do dalších částí Brazílie. Zatímco se tak ve státě Amazonas situace uklidňuje, do problémů se dostávají ostatní brazilské státy – zejména ty na jihu, kde leží i Rio Grande do Sul s metropolí Porto Alegre.

„Je to jako noční můra… Nejsmutnější je, když vidíte, jak se začínají intubovat i lidé z vašeho okolí – manželé a partneři vašich blízkých, strýcové vašich zaměstnanců,“ líčí pro WSJ ředitel tamní nemocnice Mohamed Parrini, podle kterého jsou teď na přeplněných jednotkách intenzivní péče stále častěji vidět třicátníci a čtyřicátníci.

Zoufalství a vyčerpání zažívají také zdravotníci ve státě Pernambuco na severovýchodě země. „Snažíme se jen redukovat rozsah škod… Jakmile zřídíte nová lůžka, okamžitě se zaplní,“ popisuje 31letá infektoložka Eduarda Santa Rosa Baratová, která pracuje hned na třech tamních jednotkách intenzivní péče.

Brazilské nemocnice kvůli masivnímu šíření covidu-19 kolabují | Zdroj: Reuters

Reinfekce v Manausu

Jak ukázaly předběžné závěry britsko-brazilské studie, mutace z Manausu – označovaná jako P.1 – se šíří až dvakrát rychleji ve srovnání s jinými kmeny koronaviru. Nakazit se jí navíc mohou i ti, kteří již nemoc prodělali. Možnost reinfekce se podle odborníků pohybuje mezi 25 a 61 procenty.

Tyto závěry nahrávají dřívějším obavám vědců, kteří na problém reinfekce u takzvané „brazilské mutace“ upozorňovali už během krize v Manausu.

Ve dvoumilionovém městě se totiž koronavirus začal znovu masivně šířit navzdory „stádní imunitě“, které měl Manaus podle studie zveřejněná v odborném časopise Science dosáhnout během letní vlny epidemie. Odborníci proto začali zkoumat, proč k enormnímu nárůstu počtu nakažených začalo koncem loňského roku znovu docházet.

P.1 nicméně není jedinou novou variantou, která se v zemi šíří – známá je také virová linie P.2, která byla poprvé odhalena v Riu de Janeiru. Jen v Brazílii jich ale kolují stovky dalších, tvrdí podle WSJ vědci a varují, že čím víc se bude virus v populaci šířit, tím je vznik nových mutací pravděpodobnější.

S příchodem nových variant koronaviru tak Brazílie vstoupila do nejdramatičtější fáze ročního boje s pandemií.

Zahlcené nemocnice dokážou jen těžko zvládat příliv nových pacientů, pro které není dost lůžek ani personálu, boj o rozšíření kapacit ale stále častěji svádí také hřbitovy. Města jako Campo Grande na středozápadě země tak začínají pohřbívat zemřelé i v prostorách parkovišť, kde rodiny zesnulých dříve odstavovaly svá vozidla.

„Každý den znamenaná nové překvapení – buď se objeví nová varianta, nebo další město, jehož zdravotní systém začne kolabovat,“ říká pro CBC odbornice z Institutu tropické medicíny v São Paulu Camila Romanová, která pracuje na vývoji nového testu schopného snadněji odhalit nové varianty koronaviru.

„Jsme v té nejhorší fázi, ale jestli to bude nejhorší fáze ze všech, to bohužel nevíme,“ dodává.

Obyvatelé Rio de Janeira procházejí kolem obrázku zdravotní sestry | Zdroj: Reuters

Brazílie jako laboratoř

V zemi mezitím probíhají bouřlivé debaty o tom, proč je situace v zemi tak kritická. Nejčastěji skloňovaným důvodem je právě nová, nakažlivější varianta koronaviru.

„Tento nový kmen viru je velmi agresivní a velmi nebezpečný,“ uvedl minulý týden guvernér státu São Paulo Joao Doria, když v nejlidnatějším brazilském státě oznamoval nová protiepidemická opatření.

Podle epidemiologa Jesema Orellana z brazilského institutu Fiocruz ale klíčovým problémem nejsou ani tak nakažlivější mutace, jako politické vedení země v čele s prezidentem Bolsonarem, který pandemii koronaviru od počátku zlehčuje a zavádění restrikcí odmítá.

Jeho postoj nezměnil ani aktuální kolaps brazilského zdravotnictví, své výroky naopak dál zostřuje. Začátkem března tak šokoval výzvou, aby lidi přestali kvůli koronaviru „kňučet“. „Jak dlouho ještě budete doma a necháte všechno zavřené?“ reagoval Bolsonaro na rozhodnutí některých guvernérů, kteří kvůli zhoršující se situaci přistoupili k novým lockdownům.

Podle epidemiologa ale jejich kroky k potlačení epidemie nestačí. Politiky viní z toho, že jim nakažlivější mutace slouží jako výmluva k ospravedlnění chyb a neodpovědného přístupu k epidemii.

„Z politického hlediska je mnohem snazší hodit vinu na novou variantu. Všichni ale víme, že tou nejhorší variantou je špatný přístup ke zvládání epidemie,“ tvrdí epidemiolog, podle kterého může situaci zachránit jen zavedení radikálních opatření nebo zázrak masového očkování.

Podávání vakcín ale v zemi běží jen velmi pomalu – první dávku dostalo jen zhruba pět procent populace. Brazílie zatím očkuje čínskou vakcínou CoronaVac a vakcínou britsko-švédské firmy AstraZeneca, zemi ovšem podobně jako další kouty světa trápí nedostatek dodávek.

S ohledem na pomalé tempo očkování je proto tvrdý lockdown nevyhnutelný, míní brazilský lékař Miguel Nicolelis. Epidemie se podle něj naprosto vymkla kontrole. Považuje proto za rozumné, aby země uzavřela své hranice a zabránila tak dalšímu šíření nakažlivějších variant do světa.

„Brazílie je jako laboratoř pod širým nebem, kde se mohou objevit další (nebezpečnější) varianty,“ varuje Nicolelis pro německou televizi Deutsche Welle.