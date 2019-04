Brazilští domorodci demonstrovali za právo na půdu, vadí jim kroky Bolsonarovy vlády

Přes 2000 domorodých obyvatel Brazílie se sjelo do metropole této největší latinskoamerické země, aby tam demonstrovali za svá práva, zejména za právo na půdu. Tradiční každoroční protest, který potrvá do pátku, se letos koná v napjaté atmosféře kvůli vládě ultrapravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Ten od nástupu do úřadu letos v lednu udělal několik opatření, které podle nevládních organizací poškodí práva domorodců i životní prostředí.

Brasília 22:42 24. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít