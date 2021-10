Výbor brazilského Senátu doporučí obvinit prezidenta. Bolsonaro měl při covidu zavinit zbytečná úmrtí

Vyšetřovací výbor brazilského Senátu doporučí obvinit prezidenta Jaira Bolsonara kvůli jeho selháním během pandemie covidu-19. Podle závěrečné zprávy výboru, o níž referovala brazilská média, rozhodnutí hlavy státu zrychlila šíření covidu a vedla k desetitisícům zbytečných úmrtí. Proto by podle ní měl prezident čelit obvinění z několika trestných činů. Podle agentury Reuters je ale nepravděpodobné, že by Bolsonaro nakonec stanul před soudem. Brasília 6:59 20. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský prezident Jair Bolsonaro. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Vyšetřovací zpráva má téměř 1200 stran a po šesti měsících práce má ve středu její obsah oficiálně prezentovat senátor Renan Calheiros. V úterý o zprávě debatovali senátoři do pozdního večera.

V Brazílii se konaly demonstrace proti prezidentovi Jairovi Bolsonarovi. Zúčastnily se desetitisíce lidí Číst článek

Podle agentury AFP mimo jiné žádali vypustit dva body z původně zamýšlených 11 obvinění, a to včetně obvinění z vraždy a genocidy domorodého obyvatelstva. Podle některých členů výboru by taková obvinění mohla působit jako úmyslné zveličení Bolsonarových přešlapů, a ohrozit tak důvěryhodnost celé zprávy.

Horní komora parlamentu má o zprávě hlasovat zřejmě příští týden. Senátoři ji mohou zamítnout nebo změnit.

Případný proces proti Bolsonarovi by musel zahájit generální prokurátor, kterého do funkce jmenuje právě hlava státu. Kvůli tomu se stíhání Bolsonara jeví jako nepravděpodobné, napsala agentura Reuters.

‚Selhání i nekompetentnost‘

Dokument podle brazilských médií vykresluje obrázek selhání, nekompetentnosti a popírání vědeckých doporučení, kterými Bolsonaro v úřadu hlavy státu přispěl k podstatnému zhoršení průběhu pandemie. V Brazílii kvůli covidu-19 zemřelo přes 600 000 lidí a někteří z nich by podle zprávy mohli žít, kdyby prezident jednal jinak.

Bolsonaro vyzdvihl práci policie, která prý podporuje ‚jeho armádu‘. Na akci neměl roušku a dostal pokutu Číst článek

„Rozhodnutí nepořizovat vakcíny v období od července 2020 nejméně do ledna 2021, které postrádalo jakýkoli technický nebo vědecký základ a vzpíralo se doporučením mezinárodních zdravotnických úřadů, si vyžádalo životy tisíců Brazilců, kteří by jinak jistě měli z očkování užitek,“ citoval ze zprávy deník The Guardian.

Právě Bolosnarovo odmítnutí nakoupit včas vakcíny by podle autorů zprávy šlo posuzovat jako vraždu.

Bolsonaro od počátku pandemii zlehčoval a odmítal opatření proti jejímu šíření s tím, že poškodí ekonomiku a připraví masy lidí o práci. Letos také několikrát napadl u nejvyššího soudu dekrety, jimiž se šéfové států brazilské federace snažili epidemii zmírnit. Prezident zpochybňuje i očkování proti covidu, který on sám loni prodělal.

Tvrdí, že nejlepší vakcínou je přímo virus. Jako lék proti nemoci propagoval bez vědeckých důkazů antimalarikum chlorochin či byliny amazonských indiánů, a to navzdory oficiálním doporučením ministerstva zdravotnictví.