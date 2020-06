Brazílie hlásí přes milion nakažených koronavirem. V ohrožení jsou hlavně chudé regiony, varují vědci

Ministerstvo registruje od začátku epidemie 1 032 913 potvrzených nákaz koronavirem a s nemocí covid-19 spojuje 48 954 úmrtí. Počet mrtvých je tak o 1206 vyšší než v předchozím dni.

Brazílie je druhou nejhůře postiženou zemí světa za Spojenými státy, a to co do počtu infikovaných i co do počtu úmrtí.

Vzhledem k chaotické reakci brazilských úřadů na šíření nemoci covid-19 je podle expertů složité určit, kdy epidemie v této zemi s 210 miliony obyvatel vyvrcholí. Nákaza nyní postupuje dál do vnitrozemí a do chudších regionů, zatímco velká města navzdory růstu počtu případů ruší karanténní opatření.

Koronavirus se poprvé v Brazílii objevil na konci února, kdy se do země vrátil z Evropy nakažený podnikatel ze Sao Paula, uvedla agentura Bloomberg. Za uplynulé tři týdny Brazílie v počtu úmrtí předstihla Španělsko, Itálii i Británii. Počet infikovaných se za tři týdny více než zdvojnásobil.

Podle expertů je navíc infikovaných mnohem více, než uvádějí oficiální statistiky. Vědci z univerzity ve městě Pelotas ve své nejnovější studii zahrnující 120 měst uvedli, že na jednu potvrzenou diagnózu připadá odhadem šest neodhalených případů.