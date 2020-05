‚Krizový okamžik‘ Bolsonara. Prezident koronavirus zlehčuje, Brazílie se ale mění v ohnisko pandemie

Brazilský prezident Jair Bolsonaro o infekci způsobené novým typem koronaviru opakovaně mluví jako o „chřipečce“ a dostává se do křížku s guvernéry jednotlivých států, kteří zavádějí drastická opatření pro omezení šíření epidemie. Počet nakažených i obětí koronaviru mezitím v Brazílii dramaticky roste a horké chvíle zažívá i samotný prezident. Brasilia 13:00 9. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazílie se mezitím mění v ohnisko pandemie | Zdroj: Profimedia

„Zatím nevím, jestli je počet úmrtí menší než včera. Ale pokud ano, pokud se nemýlím, bude to šestý po sobě jdoucí den, kdy počet úmrtí klesá… To je znamení, že to nejhorší je za námi, a já prosím Boha, aby to byla pravda,“ prohlásil v úterý před novináři podle britského deníku The Guardian Bolsonaro.

Pravda to ale nebyla. O několik hodin později tamní ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že počet úmrtí naopak vzrostl.

A v pátek dokonce země registrovala rekordní počet úmrtí - v souvislosti s koronavirem zemřelo 751 lidí. Nákaza se potvrdila u více než 10 000 lidí. Potvrzených případů nákazy je v bezmála 210milionové zemi celkem 145 328, z čehož 9897 lidí zemřelo.

Počty jsou daleko vyšší

Vládní statistiky nicméně v důsledku relativně omezeného testování zřejmě ani zdaleka neodhalují skutečný rozsah epidemie choroby způsobované koronavirem.

Naznačuje to i studie zveřejněná na zpravodajském serveru G1, podle které pět největších metropolí v Brazílii zaznamenalo v období mezi propuknutím epidemie a 25. dubnem o víc než 6000 úmrtí více, než je průměr.

Epidemie sílí, Lukašenko ale nekoná. Lidé mají strach, nemohou situaci pochopit, říká Běloruska v Česku Číst článek

Bolsonaro mezitím pokračuje v kritice opatření, která jako ochranu před šířením nákazy zavádějí některé brazilské státy – podle prezidenta takové kroky ničí pracovní místa a poškozují ekonomiku země. Obavy o obživu mají i samotní obyvatelé Brazílie, za opatřeními ale značná část z nich stojí.

„Už jsem ztratil blízké, kteří onemocněli, byli intubováni a pak zemřeli. Takže dávám přednost karanténě, i když mě to hodně stojí,“ popisuje podle Guardianu Daniel Barros, majitel restaurace ve městě São Luís.

Lidé v zemi ale podle odborníků nejsou dostatečně obezřetní. Například viceprezidentka brazilské společnosti pro infekční choroby Helena Brígidová popisuje, že zatímco nemocnice praskají kvůli náporu pacientů ve švech, před bankami se tlačí davy lidí čekajících na dávky v nouzi. „Lidé se musí začít toho viru bát. Musí se už probudit,“ říká pro britský deník.

Bolsonaro v izolaci

Krajně pravicový prezident tak kvůli pandemii koronaviru čelí těžké zkoušce. V minulých týdnech se Bolsonaro dostal do vážných sporů s řadou politiků včetně svých dřívějších spojenců. Kvůli zlehčování nebezpečí koronaviru prezidenta kritizoval například guvernér státu Rio de Janeiro Wilson Witzel, který koronavirem sám onemocněl.

Metropole Brasilia oslavila šedesáté narozeniny, ideu z 18. století uvedl v život prezident Kubitschek Číst článek

„Tohle je pro Bolsonara skutečně krizový okamžik,“ říká pro televizi Al-Džazíra analytička think-tanku Wilson Center Anya Prusová, podle které je pro prezidenta zásadní především nedávná rezignace ministra spravedlnosti a nejpopulárnějšího člena kabinetu Sergia Mora.

„(Bolsonaro) už byl v izolaci zejména kvůli všeobecné nespokojenosti mezi jeho bývalými politickými spojenci a členy politického establishmentu, kterou způsobila jeho reakce na koronavirus. Když ale kvůli němu Serigio Mora odstoupil, izolovalo ho to ještě víc,“ vysvětluje odbornice na brazilskou politiku.

Krize způsobená koronavirem tak pro Bolsonara znamená velké politické problémy, a pokud bude počet nakažených a obětí dál stoupat, může být ještě hůř. „Situace se stále vyvíjí a nevíme, kam až to může zajít, ale je jasné, že to bude pro Brazílii katastrofa,“ dodává Prusová.