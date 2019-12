Brazílie dluží OSN na příspěvcích 416 milionů dolarů, může přijít o hlasovací právo ve Valném shromáždění

Brazílii hrozí, že od nového roku přijde o své hlasovací právo ve Valném shromáždění OSN. Stane se tak, pokud nezaplatí alespoň část z téměř 416 milionů dolarů (9,6 miliardy Kč), které této organizaci dluží. S odkazem na vyjádření OSN a brazilských úřadů to ve středu uvedla agentura Reuters. Brasília 20:26 4. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský prezident Jair Bolsonaro | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters

Pokud některý stát dluží OSN více, než kolik činí výše dvou jeho každoročních příspěvků, hrozí mu podle pravidel této mezinárodní organizace ztráta hlasovacího práva. Výjimkou je, když země doloží, že platby nemůže uskutečnit z důvodů, jež nemá plně pod kontrolou.

„Je tu značné riziko, že Brazílie od 1. ledna 2020 poprvé ztratí své hlasovací právo v OSN,“ napsal podle Reuters v interním dokumentu tajemník pro mezinárodní vztahy brazilského ministerstva obchodu.

Brazílie by se tomuto scénáři mohla vyhnout, pokud by do konce roku organizaci zaslala alespoň 126,6 milionu dolarů (2,9 miliardy Kč). Vláda ale zatím neuvedla, zda se platbu chystá provést.

Další dlužníci

Nejlidnatější stát Jižní Ameriky je vůči OSN druhým největším dlužníkem po Spojených státech, které zajišťují 22 procent rozpočtu organizace. Všechny státy světa pak organizaci dluží celkem 1,385 miliardy dolarů (31,9 miliardy Kč). Z řádného rozpočtu na letošní rok přitom OSN stále chybí téměř třetina. Přibližně 97 procent dluhu připadá na sedm zemí, a to na Spojené státy, Brazílii, Argentinu, Mexiko, Írán, Izrael a Venezuelu. Zbylá tři procenta dluží dohromady dalších 58 zemí.

Generální tajemník OSN António Guterres v září uvedl, že kvůli nedostatku financí zavedl výjimečná opatření. Organizace neobsazuje uvolněné pozice, povoluje pouze nezbytné zahraniční cesty a musela odložit nebo zrušit některé schůzky.

Česká republika své příspěvky do řádného rozpočtu podle webu OSN zaplatila v plné výši koncem března. Mezinárodní organizaci poslala česká vláda téměř 8,7 milionu dolarů (zhruba 200 milionů Kč).