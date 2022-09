Zatímco jejich prezident řečnil, brazilští domorodci v New Yorku protestovali. ‚Jeho vláda byla temná,‘ tvrdí

Brazílii o víkendu čeká první kolo prezidentských voleb, ve kterých půjde i o budoucnost Amazonie. Za vlády stávajícího prezidenta Jaira Bolsonara se její ničení výrazně zrychlilo. Kampaň před hlasováním vrcholila i za brazilskými hranicemi. Během valného shromáždění OSN v New Yorku Bolsonaro mluvil hlavně k domácímu publiku. A v ulicích protestovali proti svému prezidentovi brazilští domorodci, kteří Bolsonara obviňují z podpory genocidy. Reportáž New York 13:08 30. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Joao Vítor z brazilského kmene Pankararu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Přestože svět je v krizi, brazilská ekonomika se na konci roku 2022 plně zotavuje, tvrdil ve své řeči k mezinárodnímu společenství Jair Bolsonaro. Pochvaloval si klesající inflaci, nezaměstnanost i úroveň chudoby a také svou politiku privatizace a rušení regulací.

Mezitím protestující v ulicích New Yorku křičeli „pryč s Bolsonarem“. Mezi nimi i domorodí Brazilci, kteří obdivovatele vlády vojenské junty Bolsonara obviňují z podpory systematické likvidace původních obyvatel a jejich domova.

„Bolsonaro sliboval, že nebude ctít žádnou domorodou půdu a že nebude hledět na její ochránce – a to splnil. Jeho vláda pro nás byla velmi temná,“ říká pro Český rozhlas Joao Vítor, právník a mladý lídr brazilských domorodců z kmene Pankararu.

‚Bolsonarova invaze‘

„Neustále posiloval systém, který se snaží umlčovat domorodé obyvatele. Nejenže ukončil financování všech institucí na ochranu našich území, ale aktivně propagoval jejich zabírání.“

Jihoameričtí indiáni čelí nájezdům na své domovy a umírají při snaze chránit prales coby zdroj své pitné vody a dalšího živobytí. Joao to popisuje i slovem invaze.

„Nutně potřebujeme vládu, která chrání domorodé obyvatele. Takovou, co to nejenom slibuje, ale i dělá. Lula je tomu víc otevřený a jsou za ním i činy. Teď slibuje, že vytvoří ministerstvo pro záležitosti domorodců. Pokud vyhraje, budeme trvat na tom, aby to splnil,“ říká.

Lula da Silva je levicový kandidát, podle průzkumů favorit voleb a bývalý prezident, který skončil ve vězení za korupci a praní špinavých peněz. Brazilský Nejvyšší soud loni všechny rozsudky zrušil, mj. pro podjatost soudce, který se následně stal ministrem Bolsonarovy vlády. Na pozadí tohoto politického boje se odehrává i ten o Amazonský prales, který na tom není dobře, což se ale týká každého z šesti brazilských biotopů.

Ochrana pralesů

„Všechny jsou zásadní pro celou planetu a všechny jsou teď vystavené invazi a ničení. Celá Brazílie vysychá, prochází desertifikací. Naše území jsou důležitá pro životní prostředí všude na Zemi a my ho chceme chránit,“ vypráví domorodý předák.

„Abychom to mohli dělat, potřebujeme stabilitu, a to i právní, protože naše území jsou neustále narušovaná a atakovaná. Chránit náš domov je životu nebezpečné a Brazílie z celé Latinské Ameriky vede, pokud jde o výhrůžky ochráncům životního prostředí, jejich kriminalizaci a úmrtí.“

Podle Vítora jde i na dálku z Evropy podporovat snahu jihoamerických indiánů chránit Amazonii či další části divočiny, což je podstatné nejen pro jejich přežití, ale i pro snahy zabránit kolapsu ekosystémů po celém světě.

„Klíčové je, aby si lidi zjišťovali, odkud zboží, které si kupují, pochází. V mnoha případech je od společností, které jsou zodpovědné za ničení našich území. A obecně by nám pomohlo, kdyby lidé přehodnotili způsob života, který je zaměřený na konzum a nemá vůbec žádný respekt ke světu,“ posílá do světa vzkaz, se kterým přijel z atakovaného území kmene Pankararú ve východní Brazílii.