Případnou prohru s Lulou nebude chtít brazilský prezident Bolsonaro uznat, je si jistý publicista

Vítězem prvního kola prezidentských voleb v Brazílii se stal někdejší prezident a favorit průzkumů, levicový kandidát Luiz Inácio Lula da Silva. Porazil stávajícího krajně pravicového prezidenta Jaira Bolsonara. Vítězi se ovšem nepodařilo získat většinu hlasů, a tak se 30. října uskuteční druhé rozhodující kolo prezidentských voleb. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus byl oborník na Latinskou Ameriku František Kalenda. Rozhovor Brasília 19:12 4. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský prezident Jair Bolsonaro | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters

Bolsonaro skončil druhý, ale dařilo se mu podstatně lépe, než předpovídaly průzkumy. Čím si to vysvětlujete?

Má to několik důvodů. Za prvé si to vysvětluji tím, že podstatně hůře dopadli ti ještě menší kandidáti nebo skupina asi deseti menších kandidátů, kteří skončili třetí, čtvrtí a další. Došlo ke koncentraci hlasů ke dvěma hlavním kandidátům, kteří vysáli menší kandidáty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s publicistou Františkem Kalendou

Potom můžeme spekulovat o tom, jestli je nějaká systémová chyba v tom, jakým způsobem pracují brazilští výzkumníci veřejného mínění. To se asi musí ještě více studovat. Před minulými volbami ale byly průzkumy podstatně přesnější.

Je také možné ještě uvažovat o trošku mytické teorii o tom, jestli se voliči některého kandidáta styděli říct výzkumníkům to, že pro něj budou hlasovat. Je to možné. V určitých společenských skupinách není Bolsonaro v Brazílii viděn v příliš příznivém světle, toto se bude muset ještě významně analyzovat.

Ke komu se teď přikloní voliči těch vyřazených – pokud správně počítám – devíti dalších prezidentských kandidátů?

Důležití jsou z nich v podstatě jenom dva. Je to senátorka Tebetová, která kandidovala v čele středopravicové koalice, a levicový kandidát Gomes. Takže předpokládám, že hlasy Tebetové půjdou spíše k Bolsonarovi, i když se vůči němu významně vymezovala a velmi silně ho kritizovala.

František Kalenda | Zdroj: Profimedia

Ale přece jenom brazilská střední a vyšší třída, která ji volila, bude mít buď blíž k Bolsonarovi, anebo vhodí třeba bílý lístek. Ale u Gomese bych řekl, že je celkem jisté, že drtivá většina z jeho voličů bude volit Lulu.

Stávající brazilský prezident během předvolební kampaně vyjadřoval určité pochybnosti o elektronickém hlasování. Je možné, že pokud prohraje druhé kolo, tak že výsledky neuzná?

Ano, to je celkem jisté. Ostatně očekávám, že velmi brzy řekne, že ve skutečnosti vyhrál už v prvním kole.

To samé udělal i před minulými volbami, kdy posléze šířil konspirační teorie o tom, že měl vyhrát už s více než 50 % v prvním kole a žádné druhé kolo se nemělo uskutečnit. Dlouho si na to připravoval půdu, určitě s tím počítám.

Brazilci rozhodnou ve druhém kole 30. října. Dá se už teď ale říct, čím by se lišila Brazílie, kterou dál povede Bolsonaro, od Brazílie, kterou by po několikaleté odluce vedl Lula?

Lišila by se opravdu extrémně. Lula je ještě ke všemu umírněnější, než byl ve svých prvních dvou mandátech v letech 2003-2011. Teď sestavil velmi širokou středovou koalici, takže je celkem jisté, že Brazílie by vystupovala určitě zodpovědněji vůči ochraně klimatu ve světovém prostoru, na fórech a ve vyjednáváních. To byl poměrně významný cíl i prvních Lulových vlád. Brazílie byla jakýmsi vůdcem agendy boje proti globálnímu oteplování.

Amazonský prales postihlo v září více než 41 tisíc požárů. To je nejvíc za 12 let Číst článek

Určitě by se to lišilo v politice vůči Amazonii, protože prezident Bolsonaro velmi dlouho propaguje to, že amazonský prales by měl být využit a pokud možno vytěžen ze všech surovin, a to i za cenu likvidace jak přírodního bohatství, tak tamních původních obyvatel.

Naopak Lula da Silva dává jasně najevo, že chce pokračovat v politice, kterou dělal za svých funkčních období, kdy se naopak snažil amazonský prales chránit a za něj došlo i k rekordně nízkému odlesňování od doby, kdy se to satelitně měří.

A samozřejmě by to byla i velmi jiná atmosféra, kterou můžeme očekávat ve společnosti. Bolsonaro má ve zvyku útočit na menšiny, ať už se jedná o LGBT komunitu nebo třeba i o chudší obyvatele Brazílie. Mluví také velmi nepřátelsky vůči ženám, velmi machistickým způsobem. Toto bychom určitě u Lulovy vlády nemohli očekávat.