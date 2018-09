Brazilský prezidentský kandidát Bolsonaro byl pobodán, do nemocnice ho převezli v kritickém stavu

Brazilského prezidentského kandidáta Jaira Bolsonara během čtvrtečního předvolebního mítinku pobodal útočník nožem. Bolsonaro musel absolvovat operaci, která podle lékařů dopadla úspěšně. Krajně pravicový politik favorizovaný předvolebními průzkumy byl podle lékařů do nemocnice přivezen v kritickém stavu, nyní je mimo přímé ohrožení života. Pachatel, kterého zadržela policie, měl podle agentury AFP k útoku osobní a náboženské důvody. Rio de Janeiro 6:39 7. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Třiašedesátiletý Jair Bolsonaro se stal terčem útoku ve městě Juiz de Fora. | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters

Třiašedesátiletý politik se stal terčem útoku ve městě Juiz de Fora ve východobrazilském státě Minas Gerais. Policie zadržela pravděpodobného pachatele, ale další podrobnosti zatím nejsou známy.

Bolsonarův syn Fabio nejprve na twitteru informoval, že zranění otce je pouze povrchové. Brazilská média však poté přinesla zprávy o vnitřním zranění v oblasti jater a krvácení. Mluvčí nemocnice ve zmíněném městě potvrdil pouze to, že byl politik operován. Rovněž příbuzní později poopravili synovo tvrzení a hovoří o vážném zranění.

„Jeho vnitřní zranění byla vážná a ohrožovala pacientův život,“ řekl na tiskové konferenci chirurg Luiz Henrique Borsato, který oběť útoku operoval.

Kontakt s voliči

Bolsonaro je podle průzkumů druhým nejsilnějším kandidátem pro volby, jejichž první kolo bude 7. října. Lídr průzkumů, exprezident Luize Inácio Lula da Silva byl však odsouzen za korupci a soud mu účast ve volbách zakázal. Bolsonaro má proto šanci první kolo vyhrát a postoupit do rozhodujícího kola druhého.

Syn pobodaného prezidentského kandidáta Fabio Bolsonaro při odchodu z nemocnice | Foto: Ricardo Moraes | Zdroj: Reuters

Jeho kampaň však závisí na přímém kontaktu s voliči, neboť podle brazilských zákonů má jeho okrajová strana pouze minimální vysílací čas pro předvolební spoty v televizi či rozhlase. Pokud by Bolsonaro kvůli zdravotnímu stavu nemohl pokračovat v mítincích, mohlo by to podle médií ohrozit jeho dobrý volební výsledek.

Radikální postoje

Jair Bolsonaro, který do politiky vstoupil koncem 80. let jako radní Ria de Janeiro, se prezidentuje jako kandidát, který dá neurovnanou brazilskou politiku prorostlou korupcí do pořádku a řada lidí jej označuje za brazilského Trumpa. Kvůli svým mnohdy radikálním postojům čelí mimo jiné obviněním z rasismu. Je znám rovněž urážlivými výroky na adresu žen a veřejně obhajuje brazilskou diktaturu z let 1964 až 1985. Vystupuje rovněž proti sňatkům homosexuálů, které jsou v Brazílii legální již několik let.

Během kampaně upoutal pozornost jeho návrh, aby byli policisté, kteří zastřelí pachatele trestného činu, vyznamenáváni.

Podle policie na něj zaútočil čtyřicetiletý Adélio Bispo de Oliveira a zatím není zřejmé, zda měl jeho čin politický motiv. Při výslechu podle policistů řekl, že měl k útoku „osobní důvody“ a že jednal z „božího příkazu“. Podle zdrojů agentury EFE netrpí žádnou psychickou poruchou a jeho čin byl patrně promyšlený.