Pracovníci dolu obědvali, když je pohřbila záplava bahna. Protržení nádrže v Brazílii má už 84 obětí

Počet obětí po pátečním protržení odpadní nádrže v dole na jihu Brazílie vzrostl na 84. Záchranáři u města Brumadinho, kde se nádrž v dole na železnou rudu protrhla, stále pátrají po 276 lidech. | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters



Další fotografie (15) Počet obětí po pátečním protržení odpadní nádrže v dole na jihu Brazílie vzrostl na 84, uvedly ve středu místní úřady. Záchranáři u města Brumadinho, kde se nádrž v dole na železnou rudu protrhla, stále pátrají po 276 lidech. Prokuratura také ve středu oznámila, že kvůli neštěstí bylo zatčeno pět lidí pracujících pro firmu Vale, která důl provozovala a která je předním světovým producentem železné rudy. Fotogalerie Brazílie 7:35 30. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Po protržení jedné z nádrží v dole zaplavily voda a bahno v pátek rozsáhlé území, včetně administrativní části dolu a části blízké obce Vila Ferteco. Mezi nezvěstnými je mimo jiné asi stovka zaměstnanců dolu, kteří v době neštěstí obědvali v jídelně, kterou záplava bahna zcela pohřbila.

Záchranáři, kteří na jihu Brazílie hledají přeživší a oběti po protržení nádrže pod nánosy bahna, odpočívají po návratu na základnu | Foto: Washington Alves | Zdroj: Reuters

Příčina protržení nádrže, která fungovala od roku 1976 a nyní už byla vyřazována z provozu, není známá.

Firma Vale se hájí, že dodržovala všechny předpisy a že kontrola loni v září zjistila, že nádrž je stabilní. Firma se za neštěstí omluvila, zodpovědnost ale zatím nepřijala.

„Omlouvám se společnosti, omlouvám se vám, omlouvám se všem za to, co se stalo,“ uvedl v sobotu ředitel firmy Vale Fabio Schvartsman. „Nevím, kdo je za to zodpovědný,“ dodal. Rodinám obětí firma nabídla peníze.

Záchranáři již v pondělí tvrdili, že oblasti nasáklého bahna patrně vysychají, což by mohlo hasičům umožnit dostat se do míst, která byla dosud nedostupná.

Lidé zapalují svíčky během mše za oběti, které si vyžádalo protržení nádrže na jihu Brazílie | Foto: Adriano Machado | Zdroj: Reuters

Pátracích a záchranných operací se účastní na 200 hasičů a 13 vrtulníků. Izrael na místo neštěstí poslal na pomoc 130 vojáků a 16 tun materiálu, napsala v pondělí agentura DPA.

Neštěstí se stalo v brazilském státě Minas Gerais, který postihla podobná tragédie už v listopadu 2015.

Tehdy se protrhla odpadní nádrž u města Mariana a voda a bahno zaplavily několik vesnic, zemřelo při tom 19 lidí a toxické bahno znečistilo řeku. Spoluvlastníkem dolu, kde se neštěstí stalo, byla rovněž společnost Vale.

Mezi nezvěstnými je podle agentury Reuters stovka zaměstnanců dolu, kteří v době neštěstí obědvali v jídelně, skrz niž se proud bahna prohnal | Foto: Washington Alves | Zdroj: Reuters