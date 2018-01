Brazílie zahájila masivní očkování proti žluté zimnici. V zemi od prosince zemřelo přes 50 lidí

Brazilské úřady zahájily masivní očkovací kampaň proti žluté zimnici, kterou se od prosince nakazilo na 130 lidí a přes 50 osob na ni zemřelo. Informovala o tom o víkendu agentura EFE. Nejhorší je situace v oblastech na jihovýchodě země, včetně státu Rio de Janeiro, v jehož metropoli začíná za necelé dva týdny slavný karneval, který každoročně navštíví několik milionů lidí. Rio de Janeiro 21:27 29. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilské úřady oznámily, že se v nadcházejících týdnech chystají očkovat asi 24 milionů lidí. | Foto: Marcos Brindicci | Zdroj: Reuters

Brazilské úřady o víkendu oznámily, že ve státech Rio de Janeiro, Sao Paulo a Bahía v nadcházejících týdnech chystají očkování asi 24 milionů lidí. Úřady použijí snížené očkovací dávky, aby ochránily větší množství obyvatel. Doporučila jim to Světová zdravotnická organizace (WHO).

Chystáte se do brazilského Sao Paula? Pozor na žlutou zimnici, zvažte očkování Číst článek

V případě celé očkovací dávky by se člověk neměl až do smrti žlutou zimnicí nakazit, snížená dávka by ho měla podle WHO chránit nejméně 12 měsíců. Toto horečnaté onemocnění, na nějž neexistuje lék, většina nemocných přežije, ale asi u pětiny lidí je smrtelné.

Brazilské úřady k masivnímu očkování přistoupily poté, co výrazně vzrostl počet nakažených touto chorobou. Minulý týden ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že od prosince se touto nemocí nakazilo 131 lidí a 53 lidí na ni zemřelo, nejvíce ve státech Minas Gerais, Sao Paulo a Rio de Janeiro. Neobvyklý nárůst byl zaznamenán v městských oblastech, kde se normálně tato choroba nevyskytuje.

Zděšení vyvolala o víkendu zpráva, že ve státě Rio de Janeiro zemřelo od začátku roku nejméně 131 opic, z nichž tři čtvrtiny byly zabity člověkem. Podle místních úřadů je lidé zabili zřejmě v panice před nákazou žlutou zimnicí.

Video zachycující fronty lidí, jak čekají na očkování v Sao Paolu. Natáčela spolupracovnice BBC Katy Watsonová:

Ochránci zvířat ale upozornili, že opice na člověka tento virus nepřenáší. Podle expertů se přenáší jen štípnutím komára druhu Aedes aegypti. Stejný komár šíří virus zika, který předloni způsobil velké obavy v Brazílii i celé Latinské Americe.

Nechat se očkovat proti žluté zimnici je nutné nejméně deset dní před cestou do rizikových oblastí. Epidemie a četná úmrtí na tuto nemoc jsou registrována zejména v Africe a jižní Americe. Prvotními příznaky nákazy se objevují po třech až šesti dnech a jsou jimi vysoká horečka, zimnice, únava, bolesti hlavy a zad, nechutenství a zvracení.

U většiny pacientů horečka klesne a postižení se uzdraví. Asi pětina nemocných se ale dostane do dalšího stadia, kdy se příznaky vrátí a přidá se k nim žloutenka a krvácení a následně selhávají orgány.

#Yellowfever is a vaccine-preventable disease caused by a virus and transmitted by infected mosquitoes. https://t.co/Q61VDelsrC #VaccinesWork pic.twitter.com/PpgByTmO5x — WHO African Region (@WHOAFRO) January 24, 2018