Brazilská policie rozkryla ‚továrnu‘ na ruské špiony. Skrze právní kličku získávali autentické dokumenty

Brazilské tajné služby několik let rozkrývaly síť ruských agentů, kteří si v zemi budovali krycí příběh. Pomocí kličky v zákoně si dokázali opatřit autentické dokumenty pro neexistujícího člověka a dlouho se tak vyhýbat jakémukoliv podezření. Až se začátkem invaze na Ukrajinu se začala zámořská „továrna na špiony" zadrhávat. Část komplexního příběhu ze šedé zóny diplomacie popsal americký deník The New York Times.

Artěm Šmyrev v Riu de Janeiru nijak nevyčníval. Věnoval se své úspěšné firmě na 3D tisk, měl blízké kamarády a se svou přítelkyní a zrzavou kočkou žil v hezkém bytě. Rodný list i pas měl autentické, ale přesto nesly jméno Gerhard Daniel Campos Wittich.

Podobných případů působení ruských špionů na půdě Brazílie odhalily tamní autority několik, píše The New York Times. Všechny je spojoval na první pohled obyčejný život včetně vztahů, přátelství a kariér a absence papírové stopy z doby, než se do země přestěhovali.

Ačkoliv existence ruských zvědů nikoho nepřekvapí, tak propracované utajení už dnes nebývá běžné. Cílem agentů nebylo působit v Brazílii, ale stát se Brazilci. S dostatečně vybudovanou jihoamerickou identitou pak zamířili do Spojených států, Evropy nebo na Blízký východ.

Na psí uši

Takový formát „inkubace“ Moskvě vyhovuje hned z několika důvodů. Brazilský pas patří mezi jeden z nejsilnějších na světě – i bez víza se s ním jeho vlastník dostane do skoro stejného množství zemí jako s americkým. V rozsáhlé, multietnické zemi navíc bez větší snahy zapadne většina lidí.

Naprosto klíčová je však výjimka v právním řádu, která umožňuje komukoliv zažádat o rodný list, pokud před dvěma svědky prohlásí, že se mu narodilo dítě s alespoň jedním rodičem-občanem. Takový systém má odlehčit lidem žijícím v odlehlých oblastech, pro které může být vyřizování administrativy s úřady velmi zatěžující. Nabízí ale spoustu prostoru pro korupci a zneužití.

S rodným listem už není problém sehnat pas, volební registraci a potvrzení o vojenské službě a a vyrazit do světa. Právě tak začínal i Šmyrev, který do země přiletěl v roce 2015. Než se mu vůbec kontrarozvědka začala věnovat, vybudoval si tak přesvědčivou identitu, že ho nikdo z blízkých z ničeho nepodezíral.

Portugalsky mluvil perfektně pouze s lehkým přízvukem, který vysvětloval mládím stráveným v Rakousku. Tiskařské společnosti 3D Rio, na niž mu podle exkolegů skutečně záleželo, věnoval značnou část svého času a často pracoval i dlouho do noci.

Námaha se mu eventuálně vyplatila, jeho zákazníkem se mimo velké televizní společnosti stala i brazilská armáda. Jeden bývalý zaměstnanec ale upřesnil, že Rus nikdy nedostal pozvánku na žádné základny.

Rychlý útěk

Pro ruské „ilegály“, jak se operativcům v hlubokém utajení říká, se vše změnilo se začátkem plné invaze na Ukrajinu. V dubnu 2022 obdržela brazilská tajná služba echo, že se na stáž k Mezinárodnímu trestnímu soudu přihlásil jiný ruský agent s brazilskou identitou. Organizace tou dobou začala vyšetřování údajných deportací dětí z okupovaných ukrajinských územích.

Kontrarozvědka v reakci na zprávu odhalila právní kličku, díky které získávali špioni autentické doklady. Roky mravenčí práce nakonec vedly k odhalení nejméně devíti operativců, většina z nich stihla za země utéct před zatčením.

Jediný člověk, který v zemi čelí trestu, je Sergej Čerkasov. Původně patnáctiletý trest mu soud snížil na pět let. Rusko neúspěšně žádalo o jeho vydání, označilo ho za drogového dealera.

Není jasné, k jakým informacím se mohli ilegálové s jihoamerickou identitou dostat. Na čtvrteční tiskové konferenci mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov pouze uvedl, že obsah článku deníku The New York Times nemůže komentovat.