Brazilský exprezident Bolsonaro musí zaplatit odškodné. Přesáhne v přepočtu šest milionů korun
Brazilský soud v úterý nařídil exprezidentovi Jairu Bolsonarovi zaplatit jeden milion realů (téměř 6,3 milionu korun) jako odškodné za kolektivní morální újmu způsobenou rasistickými poznámkami, které pronesl během svého působení ve funkci. Informovala o tom agentura Reuters.
Předmětem vyšetřování byly Bolsonarovy výroky adresované jeho černošskému stoupenci, který ho v květnu 2021 oslovil s prosbou o foto. Bolsonaro údajně žertem prohodil, že v mužových vlasech vidí švába. Jeho účes přirovnal k „líhni švábů“, čímž naznačil, že vlasy jsou nečisté.
Bolsonarův právní tým na žádost o vyjádření podle Reuters bezprostředně nereagoval. Jeho obhájci dříve médiím sdělili, že poznámky bývalého brazilského vůdce byly míněny spíše žertem než jako rasistická prohlášení, a popřeli jakýkoli úmysl muže urazit.
Úterní rozhodnutí přišlo necelý týden poté, co brazilský Nejvyšší soud Bolsonara odsoudil k 27 letům a třem měsícům vězení za pokus o státní převrat z roku 2022, kdy neobhájil prezidentství.
Úterní soudní rozhodnutí se také shoduje s Bolsonarovou hospitalizací v Brasílii poté, co onemocněl ve svém domě, kde je v domácím vězení.
Krajně pravicový politik se minulý týden stal prvním bývalým prezidentem v historii Brazílie, který byl odsouzen za útok na demokracii, konkrétně za to, že se nesmířil s porážkou v prezidentských volbách v roce 2022 a pokusil se o převrat a násilné rozvrácení demokracie.
Bolsonaro se hodlá odvolat, takže do vězení zatím jít nemusí. Musí ale setrvávat v tom domácím. Sedmdesátiletého Bolsonara trápí podle jeho syna nízký krevní tlak, zvracení a těžké škytání.