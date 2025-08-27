Brazilský soud nařídil nad exprezidentem Bolsonarem neustálý dohled. Hrozí mu až 40 let za mřížemi

Soudce v Brazílii nařídil policii nepřetržitý dohled nad někdejším prezidentem Jairem Bolsonarem, který čelí obžalobě z pokusu o převrat. Bolsonaro, kterému hrozí až 40 let vězení, by se podle soudce mohl pokusit utéct, napsala v noci na středu agentura AFP.

Brasília Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Brazilský prezident Jair Bolsonaro

Brazilský prezident Jair Bolsonaro | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Bolsonaro, kterému soud již dříve z obav před útěkem nařídil nosit elektronický náramek, se pokusu o převrat podle prokuratury dopustil tím, že se spolu s dalšími obžalovanými snažil zabránit nástupu levicového politika Luize Inácia Luly da Silva do úřadu prezidenta.

Prezidentské volby v říjnu 2022 těsně vyhrál Lula, Bolsonaro ale výsledky dlouho odmítal uznat a přiživoval protesty svých příznivců, kteří pořádali demonstrace i blokády silnic a před kasárnami v řadě měst požadovali zásah armády proti Lulově nástupu do funkce 1. ledna 2023.

Brazilský nejvyšší soud poslal Bolsonara do domácího vězení. Je souzen kvůli údajnému pokusu o převrat

Číst článek

Krátce poté, 8. ledna, několik tisíc lidí násilím vniklo do budov parlamentu, prezidentského úřadu a nejvyššího soudu v brazilské metropoli, kde ničili majetek.

O vině či nevině Bolsonara, jemuž hrozí až 40 let vězení, a další obžalovaných v tomto procesu by měl soud rozhodnout na jednání, které začne 2. září.

Trestní stíhání exprezidenta Bolsonara vyvolalo v Brazílii řadu demonstrací jeho příznivců a před dvěma týdny také bojkot v parlamentu, kde poslanci jeho strany požadovali amnestii pro něj a jeho spoluobžalované.

Začátkem tohoto měsíce se konaly v řadě brazilských měst masové demonstrace, na nichž lidé protestovali i proti Lulově vládě a chválili amerického prezidenta Donalda Trumpa, že stojí na Bolsonarově straně.

nvl, ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme