Breivik znovu neuspěl. Norský soud rozhodl, že vězeňské podmínky neporušují jeho lidská práva

Norský pravicový extremista Anders Breivik opět neuspěl u soudu, kde si stěžoval na tvrdé vězeňské podmínky. Odvolací soud v Oslu podle agentury DPA ve středu rozhodl, že poměry ve vězení nejsou v rozporu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Breivik v roce 2011 při teroristických útocích zabil 77 lidí, za což ho soud o rok později poslal na 21 let za mříže, trest ale může být prodlužován až na doživotí. Oslo 21:42 29. ledna 2025

Pětačtyřicetiletý Breivik si na podmínky ve vězení stěžuje opakovaně. Tvrdí, že roky samovazby porušily jeho lidská práva a poškodily ho. Norské soudy jeho žaloby opakovaně zamítly.

Breivik se také snaží domoci podmínečného propuštění. Trest 21 let ve vězení, který byl podle tehdejšího práva v Norsku nejvyšší možný, bylo možné po deseti letech za mřížemi změnit na podmínku. Od roku 2022 proto Breivik o podmínečné propuštění žádá, ale soudy ho zamítají s poukazem na to, že u něj nejsou patrné žádné známky nápravy. Norsko v roce 2015 nejvyšší možný trest vězení zvýšilo na 30 let, což se ale Breivika netýká.

Breivik v červenci 2011 zabil osm lidí při bombovém útoku ve vládní čtvrti v Oslu a vzápětí na táboře sociálnědemokratické mládeže na ostrově Utöya postřílel dalších 69 osob. V srpnu 2012 byl odsouzen k 21letému trestu odnětí svobody, který může být prodlužován až na doživotí, dokud bude Breivik považován za hrozbu pro společnost.