Pro 11, proti 10. Právní výbor Senátu podpořil po dramatické debatě kandidaturu Kavanaugha

Hlasování výboru předcházela dramatická debata. Pro kandidáta se nakonec vyslovilo všech 11 senátorů z řad republikánů, všech deset demokratů bylo proti. O kandidatuře bude definitivně rozhodovat plénum Senátu.

Ještě před hlasováním vystoupil republikánský senátor Jeff Flake, který byl ještě ve čtvrtek nerozhodnutý, zda Kavanaugha podpoří. Prohlásil, že by bylo správné, aby veškerá obvinění proti kandidátovi prozkoumal Federální úřad pro vyšetřování.

Žádal proto, aby hlasování v plénu Senátu bylo o týden odloženo. Jeho požadavek zmátl některé senátory, kteří následně nevěděli, zda hlasují o odložení nebo přímo o podpoře Kavanaugha. Šéf výboru je musel ujišťovat, že o podpoře kandidáta.

Pátečnímu zasedání senátního výboru předcházel incident, jehož hlavní postavou byl rovněž Flake. Ten poté, co byl nerozhodnutý, v pátek ohlásil, že pro Kavanaugha hlasovat bude. U výtahu, kterým chtěl odjet k jednací místnosti, ho poté několik minut zdrželo několik žen, mezi nimiž nejméně jedna byla v minulosti obětí sexuálního násilí.

„Neodvracejte zrak, podívejte se mi do očí a řekněte mi, že to, co se mi stalo, není důležité,“ opakovaně tato žena naléhala na senátora, který se odpovědi vyhnul.