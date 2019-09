Přístav v Antverpách chce vydělat na neřízeném brexitu. Může odbavit náklad z přetíženého Calais

Přístav v Antverpách je skutečně obrovský. Překladiště se táhnou až k obzoru kterýmkoliv směrem a mezi dlouhými řadami jeřábů pomalu proplouvají lodě.

Některé jsou prázdné, na jiných se barevné kontejnery vrší do výšky. Přijíždějící kamiony vůbec nečekají, rovnou mizí za závory a ploty z žiletkového drátu, kde náklad na lodě překládají vysoké jeřáby. V druhém největším přístavu Evropy vše šlape jako dobře namazaný stroj.

„Ročně tudy projedou neuvěřitelné tři miliony kamionů a stejný objem nákladu obslouží ještě říční doprava a železnice,“ popisuje Radiožurnálu Wim Dillem z vedení přístavu.

Jeho úkolem je, aby se ten stroj brexitem nezadrhl. „Máme postavený dodatečný prostor pro kamiony, ale myslím, že to máme pod kontrolou. Náš přístav zabírá plochu jako dva Manhattany. Troufám si říct, že máme na kolony kamionů dost místa,“ říká.

Sebevědomí Wima Dillema nepramení jen z poctivých příprav na brexit. Přístav v Antverpách má výhodu. Pro nákladní auta směřující do Británie nenabízí trajekty.

Odbavuje hlavně velké kontejnerové lodě a tankery. „U nás nenastane stejný typ chaosu, který neřízený brexit bezpochyby přinese do přístavů v Doveru a Felixstowe na britské straně kanálu a Calais, Rotterdamu a Brugg na pevninské. Trajektová doprava bude zasažená nejvíce, kamion doprovází i řidič a každý bude muset projít kontrolou.“

Nejistota brexitu

Wim Dillem připomíná často citovaný odhad, podle kterého by minutová kontrola každého kamionu v Doveru vytvořila frontu 16 kilometrů dlouhou. Antverpy toho nejspíš budou ušetřeny, ale i tak se musely na dodatečné kontroly nákladu připravit. „Belgický celní úřad a agentura pro bezpečnost potravin už své kapacity v našem přístavu zvýšily. Myslíme si proto, že na nás bude mít brexit omezený dopad,“ říká Dillem.

S celníky a potravinovou a zemědělskou inspekcí dal antverpský přístav také dohromady tým, který objíždí zahraniční firmy, aby je na brexit připravil. Příští týden se chystá vyjet do Ostravy. „Bylo bychom raději, kdyby si Spojené království brexit rozmyslelo. Bude se kvůli němu zdražovat, doprava zabere více času, dodavatelé se dostanou pod tlak a co je nejhorší, malé a i některé větší firmy prostě zmizí,“ uvádí Dillem.

Přístav v Antverpách ale doufá, že by na brexitu mohl vydělat. Může totiž odbavit část nákladů z přetížených přístavů, jakým je například Calais. Pro ostatní firmy je to zase prý příležitost přejít na kontejnerovou nákladní dopravu. „Vždy to rád přirovnávám k mému oblíbenému Jurskému parku. Tam se říká, že si život vždy najde cestu. A to platí i o byznyse. Jediné, co tomu brání, je přetrvávající nejistota,“ věří Dillem. Jako mnozí jeho kolegové si proto přeje, aby se brexit brzy vyřešil, ať už jakkoliv.