Těsný výsledek 312:308. Británie neopustí EU bez dohody, schválili poslanci

Velkou Británii zřejmě nečeká tvrdý brexit. Spojené království neopustí Evropskou unii bez dohody, schválili ve středu večer poslanci Dolní sněmovny. Premiérka Theresa Mayová variantu neřízeného odchodu nepodporovala. Neúspěšné ale pro ni bylo úterní hlasování, kdy parlament neschválil její návrh brexitové dohody. Aktualizujeme Londýn 20:21 13. 3. 2019 (Aktualizováno: 20:53 13. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová během středečního hlasování v britském parlamentu | Zdroj: Reuters

Poslanecký návrh vylučující brexit bez dohody za všech okolností podpořilo 312 členů Dolní sněmovny. Proti naopak bylo 308 poslanců.

Další z návrhů, o kterém se večer hlasovalo, požadoval řízený odchod bez dohody a odložení brexitu do 22. května, což ale poslanci výraznou většinou odmítli. Pro tento návrh bylo 164 poslanců, proti 374 poslanců.

Znamená to patrně, že ve čtvrtek bude parlament hlasovat o tom, zda brexit, plánovaný na 29. března, odložit.

Brexit bez dohody byl považován za nejhorší možnou variantu. Panovaly obavy především z ekonomických dopadů takového vývoje, zejména z výrazného narušení volného pohybu zboží a zdržení plynulého pohybu kamionové dopravy na hranicích.

Nejistý by byl v případě tvrdého brexitu i osud Britů žijících v zemích Evropské unie a také unijních občanů v Británii. Na neřízený odchod se ale už začala připravovat jak EU, tak její členské státy. Česká republika například schválila pravidla pro Brity žijící v Česku.

Úterní prohra Mayové

Britský parlament nicméně v úterý podruhé odmítl brexitovou dohodu premiérky Theresy Mayové. Návrh neuspěl o 149 hlasů. Pro hlasovalo 242 poslanců, proti 391.

Mayová po hlasování mimo jiné řekla, že odmítavého postoje parlamentu hluboce lituje. Předseda labouristů Jeremy Corbyn pak prohlásil, že dohoda je „zjevně mrtvá“, a dodal, že nastal čas na parlamentní volby.

Prohra o 149 hlasů. Britský parlament opět neschválil brexitovou dohodu Theresy Mayové Číst článek

Odchod Velké Británie z Evropské unie se rychle blíží. Klíčovým datem je zatím 29. březen. Do brexitu tak zbývá pouhých šestnáct dní. Možností je také odklad odchodu Británie z EU.

Unijní vyjednavač Michel Barnier řekl, že bez technických potíží by šlo brexit odložit pouze do voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat na konci května.

Britové by totiž jinak museli vybírat své zástupce do europarlamentu. To v pondělí potvrdil i předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Mayová ale v úterý znovu upozornila, že odložení brexitu problém Británie nevyřeší. „EU bude chtít vědět, co se získaným časem uděláme,“ dodala. A ubezpečila, že je potřeba respektovat výsledek referenda.