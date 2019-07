‚Bez dalších odkladů. Brexit je tu.‘ Johnsonova vláda se chystá na odchod z unie bez dohod

Nová britská vláda se připravuje na brexit bez dohody. Listu The Sunday Times to řekl šéf úřadu vlády Michael Gove. Podle Govea Londýn „pracuje s předpokladem, že Evropská unie s Británií novou dohodu neuzavře“. Londýn 10:32 28. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda plánuje investovat asi miliardu liber do přípravy říjnového odchodu Británie z Evropské unie. Ilustrační foto | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

„Celá vláda bude nyní naplno pracovat, aby se na vystoupení Británie z EU připravila,“ prohlásil Gove. „S novým premiérem (Borisem Johnsonem) a s novou vládou… opustíme Evropskou unii 31. října. Bez nějakých jestli a ale. Bez dalších odkladů. Brexit je tu.“

Ministr financí Sajid Javid listu Sunday Telegraph řekl, že vláda plánuje investovat asi miliardu liber do přípravy říjnového odchodu Británie z Evropské unie. Ať už s dohodou, či bez dohody.

Vysoké mimořádné výdaje mají připadnout mimo jiné na jednu z největších veřejných informačních kampaní, jejímž cílem je zajistit, aby jednotlivci i firmy byli na vystoupení Británie z unie bez dohody přichystány.

Finance by měly jít i na 500 nových příslušníků pohraniční stráže a případné vybudování nové infrastruktury kolem přístavů.

Javidův předchůdce v úřadu Philip Hammond čelil kritice stoupenců brexitu, že na přípravu země na odchod z EU bez dohody nevynaložil dostatek peněz, uvedla agentura Reuters.

Premiér Boris Johnson dal již ve čtvrtek ve svém prvním projevu po nástupu do funkce jasně najevo, že jeho vláda je odhodlána dodržet termín vystoupení Británie z EU 31. října. S EU by chtěl Johnson vyjednat novou dohodu, která by byla pro Británii lepší než ta, již dojednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker ale ve čtvrtek znovu zdůraznil, že Evropské unie o žádné nové dohodě jednat nebude. V takovém případě je prý Johnson připraven vyvést zemi z unie bez dohody.