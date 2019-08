Každý brexit, který Johnson vyjedná, bude jen dočasnou smlouvou, tvrdí ekonom Bartoň

Skotská premiérka Nicole Sturgeonová říká že by byl divoký brexit katastrofou nejen pro Skotsko, ale i pro celou Británii. Kdyby se britská vláda uchýlila k tomuto řešení, požádají prý Skotsko i Severní Irsko o vypsání referenda o setrvání uvnitř Spojeného království. Má Boris Johnson větší šanci vyjednat lepší odchodovou dohodu s Evropskou unií? Pro a proti Londýn 14:52 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Boris Johnson ve sněmovně | Foto: Jessica Taylor | Zdroj: ČTK/AP

„Šance, že bude Boris Johnson úspěšnější, je nepatrná. Theresa Mayová na to měla dva roky, on má několik měsíců,“ uvedl v pořadu Pro a proti bývalý politik a podnikatel Pavel Bratinka.

Ten připomněl, že Irsko nechce být vnitřní hranicí. „A na tom mechanismu, který současná smlouva měla, tedy že by Británie po neurčitou dobu zůstala součástí celní a regulatorní unie, přičemž ukončení tohoto režimu záviselo na EU, na tom ztroskotaly všechny snahy, aby brexitovou smlouvu schválil britský parlament.“

Bývalý politik doplnil, že naděje na odtržení Skotska je relativně malá. „A trhat zemi jen proto, že 51 % obyvatel si to přeje, je dosti nešťastné.“

„Ukazuje se, že i samotné referendum o brexitu bylo vyvoláno lidmi, kteří si mysleli, že ho vyhrají, tedy že nechtějí bydlet v Evropské unii. Ale voliči nerozhodli vůbec o tom, kam se pak chtějí přestěhovat... To je jak z komického filmu, protože takhle není možné se ptát vlastního lidu, jaká má být budoucnost země, protože lid o tom nerozhodne. “ Pavel Bratinka





„Když vše skončí tvrdým brexitem a obě strany prohlásí, že se zatím nic měnit nebude a budou vyjednávat dál, tak bude v Británii nespokojenost, že se to sice stalo, ale všechno jede po staru. Ale Boris Johnson si to zavařil sám, protože během kampaně nesmírně lhal ohledně peněz a navíc mluvil jako komunista,“ shrnul Pavel Bratinka.

Skotské referendum

„Johnson má větší šanci, pokud zůstane ve své současné strategii, a to té, že žádnou dohodu nevyjedná,“ odhadl ekonom Petr Bartoň.

Podle něj ale jen neústupnost nestačí. „Musíte ji zkombinovat… Zaprvé nikdo neví, co bude…, je to tedy kreativní nejistota. Další možností je, a to je vyloženě Boris Johnson, kombinovat nedostupnost s dost silným projektováním vize, že jste dostatečně crazy, divný. EU považuje brexit za sebedestrukční tlačítko, proto nevěřila Mayové, že by ho zmáčkla.“

„Souhlasil bych s dočasností jakéhokoliv režimu, který se teď vyjedná... I kdyby se dohodla nějaká rozvodová smlouva, tak to není na věky věků, ale jen do nějakého období. Teď tedy jednáme o nějaký dočasný režim po rozvodu.“ Petr Bartoň

Jediný, kdo může brexit odvolat, je ministerský předseda Velké Británie. „A parlament nemá moc možností, jak ho k tomu donutit. Stačí, když se parlament na něčem neshodne. Dosud byl dostatečně rozdroben…, žádná ze současných alternativ brexitu zatím nezískala nadpoloviční většinu.“



„Zvláště ve Skotsku je otázka brexitu spojena i se setrváním země ve Velké Británii. Referendum o nezávislosti prohráli Skotové s ještě větším rozdílem než to o setrvání v EU. Proto volání po referendu o vystoupení z EU je jen zástěrkou pro znovunastolení otázky vládní strany o nezávislosti Skotska,“ konstatoval Petr Bartoň.