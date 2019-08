Johnson rozjíždí kampaň, volby budou do konce roku, míní český velvyslanec ve Velké Británii

Poslední kroky Borise Johnsona, který se dohodl s královnou Alžbětou II. na přerušení jednání britského parlamentu do 14. října znamenají to zvýšenou pravděpodobnost odchodu Velké Británie bez dohody. V Interview Plus to řekl český velvyslanec ve Spojeném království Libor Sečka, který si všímá i padajícího kurzu libry. Praha 20:34 28. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velvyslanec ve Velké Británii Libor Sečka | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Britský premiér Boris Johnson odmítl kritiku, že by přerušení jednání parlamentu bylo urážkou demokracie. Popřel, že by chtěl poslancům bránit v narušení jeho brexitových plánů. Před klíčovým unijním summitem 17. října prý bude na debatu dostatek času.

Podle vlády nejde o nic jiného než o ukončení parlamentního zasedání, které trvá už dva roky, jak ale Sečka podotýká, obvykle je rok jeden. „Je zde nová vláda, která má právo předstoupit před parlament a předložit svůj pohled na to, co chce dělat, a seznam zákonů k projednání,“ přibližuje vládní pozici velvyslanec.

Zároveň připouští platnost argumentů opozice, podle které kabinet omezuje možnost poslanců přijít s vlastní iniciativou, a tak rozhodnutí vlády oddálit, nebo blokovat.

Předvolební bluff?

Dolní sněmovna se znovu sejde 3. září a následně by mělo dojít k formálnímu vyhlášení přerušení jednání.

„Do 9. září ale bude ještě šest dní a stát se může celá řada věcí. Někteří konzervativní poslanci mohou podpořit opozici a hlasovat o nedůvěře vládě,“ spekuluje Sečka.

Britská vláda se v parlamentu opírá o většinu jediného hlasu, s níž si podle českého velvyslance, nemůže dlouhodobě vystačit. Kroky a prohlášení premiéra Johnsona tak prý mají dva adresáty – Evropskou unii a domácí publikum.

„Je to politik a zkouší všechny možné metody a cesty. To, že někdy může ve vyjednávání blafovat, to je taky zřejmé,“ poznamenává s tím, že skutečným zájmem obou stran je dohodnout se.

Nestabilita spojená s brexitem přináší podle velvyslance problémy českým firmám, které se budou muset připravit na nové podmínky. Ty jsou dnes ale známé jen zčásti.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý telefonoval se svým britským protějškem. Ten ho prý uklidnil, že se nemusí „obávat o osud našich lidí ve Velké Británii, ani o byznys našich firem.“

„Volný pohyb osob asi přestane fungovat, to ale nesouvisí s tím, jaká budou práva našich občanů. Britská vláda – i ta předchozí – několikrát zdůraznila, že práva našich občanů a podmínky, které mají, zůstanou zachovány,“ ubezpečuje velvyslanec.

Nic se prý nezmění ani na strategickém ekonomickém partnerství, zřejmě ale začnou celní kontroly na hranicích. „V nejhorším případě dojde ke krátkodobému narušení dodávek. To neznamená, že by se měl snížit vzájemný obchod,“ zdůrazňuje s tím, že Česko má s Velkou Británii velký obchodní přebytek.