Johnson představuje takovou hrozbu, že mu nevěří ani vlastní bratr, tvrdí britští labouristé

Bratr šéfa kabinetu zdůvodnil svůj krok neřešitelným napětím, které cítil při rozhodování, zda zůstane loajální vůči rodině nebo dá přednost národnímu zájmu.

Rozhodnutí zaskočilo premiéra i konzervativce a odchod mladšího z bratrů mohou podle britského deníku The Guardian využít labouristé. Členka parlamentu Angela Raynerová za stranu Jeremyho Corbyna už se do předsedy vlády opřela. Johnson prý představuje takovou hrozbu, že mu nevěří ani vlastní bratr, uvedla.

Johnsonův odchod přišel uprostřed řady dalších rezignací od konzervativních poslanců, kteří jako důvod nejčastěji zmiňovali rozpolcení členů ve straně. Premiér na odchod svého bratra reagoval skrze tiskového mluvčího, kdy Jo Johnsonovi poděkoval za jeho službu, ve které se prý prokázal jako skvělý, talentovaný ministr a fantastický poslanec.

To nebyl dobrý start, Borisi! píše se v titulku komentáře aktuálního vydání deníku New York Times. Ukázalo se, že britské vládnoucí instituce jsou odolné vůči zmatku a jízlivosti, které nový premiér vnesl do politiky.

Zablokovaný systémem

Sklouznutí k Johnsonovu populismu se možná v Británii v boji o brexit nešlo vyhnout, ale jeho úvodní útok na pramáti všech parlamentů byl rozhodně odražen.

Boris Johnson se zachoval jako podle hodně ohmatané příručky politického boje. Manipulováním s pravidly, zvyklostmi a procesními postupy britské politiky se snažil posbírat síly v parlamentu a vlastní straně a manévrovat směrem k předčasným volbám.

Jenže na rozdíl od amerického prezidenta Donalda Trumpa s garantovanými čtyřmi lety v Bílém domě, nebo populistům v Polsku a Maďarsku s parlamentní většinou za zády, zůstal Boris Johnson zablokovaný. Alespoň pro tuto chvíli. A to samotným systémem, který se snažil obehrát.

Zajímavý článek je také v pátečních polských novinách Rzeczpospolita. Podle deníku může brexit opozdit výstavbu dálnic v Polsku. Krize ve Velké Británii totiž paralyzuje jednání o víceletém finančním rámci pro rozpočet Evropské unie na roky 2021 až 2027.

Jestli se nejistota kolem setrvání nebo odchodu Británie z Unie ještě potáhne třeba ještě rok, nebude kde brát peníze do fondu soudržnosti, ze kterého se projekty v členských zemích platí. To je varování i pro Česko.