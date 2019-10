‚Je načase posunout se dál.‘ Johnson doufá, že sobotní hlasování přinese rozuzlení brexitu

V dolní komoře britského parlamentu začalo první sobotní zasedání od roku 1982, na němž vláda premiéra Borise Johnsona předkládá ke schválení upravený návrh dohody o podmínkách brexitu. Předseda vlády doufá, že půjde o moment, který přinese rozuzlení vleklé snahy Británie opustit Evropskou unii. Situaci mu ale kromě parlamentní aritmetiky komplikuje pozměňovací návrh, který by schválení dohody mohl pozdržet. Londýn 11:13 19. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson před jednáním parlamentu | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Podle Johnsona mají poslanci historickou příležitost. Jeho návrh „rozvodové dohody“ prý umožní celému Spojenému království opustit EU v aktuálním termínu na konci měsíce.

„Je načase posunout se dál a vybudovat nové partnerství s EU,“ prohlásil podle zpravodajského webu BBC Johnson ve své úvodní řeči.

Rozložení sil v Dolní sněmovně je podle médií velmi vyrovnané. Vládní Konzervativní strana v ní nemá většinu, podporu nové verzi brexitové dohody ale avizovali někteří nezávislí poslanci a desítka opozičních labouristů.

Britský parlament čeká další brexitový ‚den D‘. Co lze od jednání o Johnsonově dohodě čekat? Číst článek

Na klíčový verdikt o podmínkách brexitu vzešlých z posledních unijního summitu ale nakonec vůbec nemusí dojít. Poslanci totiž budou hlasovat o pozměňovacím návrhu předloženém donedávna konzervativním poslancem Oliverem Letwinem.

Pakliže by opatření uspělo, poslanci by schválením vládního usnesení ještě nedali brexitové dohodě zelenou, pouze by záležitost „vzali na vědomí“. Plnohodnotný souhlas by mohli udělit až poté, co bude schválen zákon, který převede prvky dohody do britského práva.

Vláda podle zdrojů listu The Sunday Times plánuje v případě schválení Letwinova dodatku hlavní hlasování zrušit. Pak by musela podle zákona schváleného minulý měsíc požádat o další odsunutí data brexitu, a to do 31. ledna 2020.