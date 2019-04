Zmatení, zneklidnění, unavení. Britové mají brexitu plné zuby a nedůvěřují politikům, říká průzkum

Drtivá většina Britů má plné zuby každodenního zpravodajství o brexitu a v době aktuální krize není nadšena působením ani jedné ze dvou hlavních politických stran. Taková jsou zjištění výzkumu společnosti Britain Thinks provedeného v týdnu, na jehož konci měla Británie podle původního plánu opustit Evropskou unii. Londýn 14:07 3. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Drtivá většina Britů má plné zuby každodenního zpravodajství o brexitu (ilustrační snímek) | Foto: Marc Jones | Zdroj: Reuters

Podle deníku The Guardian průzkum, kterého se účastnilo přes dva tisíce lidí, a výsledky doprovodných skupinových diskusí představují pro politiky neradostné, byť asi nepřekvapivé čtení. „Ukazuje, že výrazná většina veřejnosti je z brexitu nejen znuděná, zmatená a zneklidněná, ale také nedůvěřuje politikům s ohledem na nalezení řešení,“ napsal server.

S výrokem „nejsem nadšený ani z jedné z hlavních stran“ souhlasilo 84 procent z 2004 dotázaných. Jen o procento nižší míru ztotožnění zaznamenalo tvrzení: Mám po krk toho, že je to (brexit) každý den ve zprávách. Podle 70 procent respondentů navíc další a další zprávy jen přidávají věci na nepřehlednosti.

„Výhoda toho, kdybychom odešli v pátek (29. března), by byla ta, že bychom to už nemuseli poslouchat. Nechci to nijak bagatelizovat. Bylo by krásné zapnout televizi a nemuset se na to dívat a posunout se dál,“ řekl jeden z účastníků průzkumu.

Přes 60 procent respondentů uvedlo, že úzkost spojenou s děním kolem brexitu považují za škodlivou pro duševní zdraví.

Stranická politika výše než národní zájem

Ačkoli rozhovory s účastníky podle The Guardian ukázaly jistý obdiv k premiérce Therese Mayové za její vytrvalost, lidé od ní stejně jako od dalších politiků dobrý výsledek příliš neočekávají.

Podle 51 procent dotázaných je u předsedkyně vlády stranická politika výše než národní zájem, přičemž s tímto hodnocením nesouhlasilo jen 32 procent lidí. U lídra opozičních labouristů Jeremyho Corbyna byl poměr ještě méně příznivý: 70 procent ku 13.

Co se týče scénářů, které by veřejnost v souvislosti s brexitem preferovala, nový průzkum potvrzuje značnou podporu pro odchod z EU bez dohody, který si nepřejí lídři evropských zemí a zjevně ani Mayová. Jako nejlepší variantu jej nicméně označilo 46 procent respondentů, zatímco zrušení brexitu jich jako správnou cestu uvedlo o sedm procent méně.