Ohrožení života kvůli tvrdému brexitu? Britka závislá na dialýze se bojí, že jí odchod z EU zabrání v léčbě

„Vždy jsem věděla, že pokud přijde válka nebo zemětřesení, mohu zemřít. Ale nikdy bych si nepomyslela, že to bude naše vláda, co vytvoří tuhle nejistotu," říká.

Madeleine Warrenové selhaly ledviny ve 13 letech, tehdy její tělo ochromila autoimunitní choroba.

Před toxiny v krvi, které by ji mohly usmrtit, ji brání dialýza - postup, kdy její krev a celý organismus čistí speciální přístroj. Po letech, kdy několikrát týdně podstupovala celou proceduru v nemocnici, ji nyní provádí doma. K přístroji se připojuje v noci, a to pětkrát do týdne.

Aby přežila, potřebuje žena každodenní přísun 15 druhů zdravotnického materiálu, jako jsou injekční stříkačky, infuzní sety a dialyzační tekutina. Dodávky ale nyní ohrožuje odchod Velké Británie z EU bez dohody. Polovina z potřeb je totiž vyráběna v unii, upozorňuje server The Guardian.

‚Zabije mě to‘

„Pokud nedostanu věci potřebné ke své dialýze, zabije mě to,“ popsala serveru Warrenová, bývalá pracovnice banky Goldman Sachs.

Britská vláda v nedávné době veřejnost uklidňovala, že dodávky zdravotnických potřeb zajistí. Uvedla, že vytvořila logistické centrum v Belgii, kde budou uloženy nejdůležitější medikamenty a další potřeby. Nemocnou ženu ale sliby neuklidnily.

„Vždy jsem si byla vědoma, že pokud přijde válka nebo zemětřesení, mohu zemřít. Ale nikdy bych si nepomyslela, že to bude naše vláda, co vytvoří tuhle nejistotu. Je to politické rozhodnutí, což celou věc dělá víc než šílenou,“ dodala.

Protest v Downing Street

Nákladní vůz přiváží potřebné vybavení k ní domů každý měsíc. Pacientka ho musí pravidelně měnit, aby se vyhnula infekci. „Nechci panikařit, ale už jsem zažila, co byť malé přerušení může způsobit. Pokud jediná z 15 potřeb bude chybět, dialýzu neprovedu. Ten přístroj mě přitom drží naživu,“ obává se Britka.

Vláda podle ní nechápe, jaké ohrožení lidé jako ona pociťují. V opačném případě by politici odchod z EU bez dohody smetli ze stolu.

„Lidé si uvědomují, jak vážná je například rakovina. Ale neví, že pokud nemáte ledviny, zemřete velmi rychle.“ Žena je nyní odhodlána podniknout protest před sídlem premiérky Theresy Mayové v londýnské Downing Street.

Dodávky z Maastrichtu

Fiona Loudová, ředitelka centra zabývajícího se péčí o pacienty s nemocnými ledvinami Kidney Care UK, obavám Warrenové rozumí. V pondělí uvedla, že zdravotnické dodávky o kterých vláda mluví, nejsou pro lidi jako tato pacientka dostatečně specifikovány.

„Potřebujeme, aby vláda ujasnila, jak náš odchod z EU ovlivní pacienty s nemocnými ledvinami. Ledvinové potíže jsou samy o sobě dost zatěžující – i bez stresu a obav, které kvůli tomu všemu nyní tisíce z nich prožívají.“

Jen několik hodin po jejím prohlášení britská vláda plány o zásobovacím systému zpřesnila. Uvedla, že provedla mimořádná opatření, která dodávky materiálu zajistí. Součástí má být i posílení jejich letecké přepravy z Maastrichtu do Birminghamu, dodávány by měly být také pomocí trajektů.

„Sice nikdy nemůžeme poskytnout pevné garance, ale věříme, že všichni – dodavatelé, nákladní společnosti, mezinárodní partneři i zdravotnický systém – dělají vše potřebné. Dodávky léčiv i zdravotnického materiálu by měly být v případě tvrdého brexitu nepřerušeny,“ dodal k věci britský ministr zdravotnictví Stephen Hammond.