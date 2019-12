Denně se o brexitu nebavíme, říká kardiolog Marek. Pro jistotu si ale požádal o britské občanství

Za týden, 12. prosince, budou ve Spojeném království předčasné parlamentní volby. Měly by vyvést zemi ze slepé uličky, kam se dostala v posledních měsících vinou jednání o brexitu. Nestálá situace kolem odchodu se týká i Čechů žijících v Británii. Jedním z nejvýznamnějších je profesor Jan Marek, který v zemi žije už 14 let. Od stálého zpravodaje Londýn 15:52 5. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Profesor Jan Marek v Londýně | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

„Máme národní program na výzkum vzácných vrozených onemocnění. V laboratoři jsou kultury tkáňových buněk, kde se kultivují embryonální buňky. Ty se potom používají i v klinickém experimentu, jestli si budeme moct nahrazovat nemocné tkáně novými tkáněmi z daných jedinců nebo z dárců,“ vysvětluje Radiožurnálu důvody své přítomnosti v Británii Jan Marek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jak vnímá brexit kardiolog Jan Marek, zjišťoval zpravodaj Radiožurnálu ve Velké Británii

Profesor Marek pracuje v centru Londýna v dětské nemocnici Great Ormond Street Hospital od roku 2005. Stojí v čele oddělení echokardiografie a oddělení prenatální kardiologie.

Z usedlíka občan

„Brexit určitě hýbe britskou společností. Není to tak, že bychom se o tom denně bavili. Ale brexit vyvolal rozpory nejenom mezi politiky a v parlamentu, ale také mezi lidmi a v rodinách, i na úrovni mých kolegů,“ říká profesor.

O odchodu ze Spojeného království Marek zatím neuvažuje. Jeho odborné aktivity jsou rozprostřeny mezi Británií, Amerikou a Českou republikou. Samotná nemocnice za něj vyřídila status usedlíka, přední český kardiolog si navíc vyřizuje britské občanství.

„Procházím fází, kdy jsem zažádal o občanství, abych měl úplnou jistotu. Stejně jako řada mých kolegů, kteří jsou tady etablováni a žijí tady delší dobu.“

Zdravotnický personál

Dění kolem brexitu Marek sleduje, jeho dopady vnímá i ve své praxi. Mezi lékaři z Evropy zaznamenal v posledním roce značný pokles zájmu o postgraduální programy, které vede. To se týká i lékařů z Česka.

Zdravotních sester má zatím prestižní Great Ormond Street Hospital dostatek. Většina přišla ze Španělska, Itálie nebo Portugalska a na rozdíl od jiných britských nemocnic zatím zůstávají.

Předvolební sliby obou hlavních stran v Británii jsou nerealistické, tvrdí institut Číst článek

„Ten zájem trvá, protože sestry si sem skutečně přijíždějí vydělat. Ony odslouží třeba tři noční služby a pak se vracejí domů a „mají vyděláno“. Pro nás jsou sestry strašně důležité. Není to tak kritická situace jako v současné době v České republice, ale jsme závislí určitě na spoustě personálu z kontinentální Evropy,“ popisuje lékař.

Stejně jako řada jeho kolegů z lékařské branže by i on už byl rád, kdyby se brexit konečně vyřešil. Jestli k tomu pomohou prosincové předčasné volby, to si jistý není.