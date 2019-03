Všechny možnosti brexitu. Mayová hraje vabank, stále není jasné, kdy a jak Britové odejdou

Měli opustit Evropskou unii v pátek 29. března, teď nově platí nejbližší datum 12. dubna. Těžko ale předvídat, kdy (a zda) Spojené království nakonec z evropského společenství odejde, poslední týdny totiž politickou situaci ve Velké Británii provází chaos. Odstoupí nakonec premiérka Theresa Mayová? A co bude s pobrexitovou dohodou? Server iROZHLAS.cz přináší aktuální přehled možností dalšího vývoje. Otázky a odpovědi Londýn 13:00 28. 3. 2019 (Aktualizováno: 13:26 28. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Řekli jsme ne jednotnému trhu, stojí na tašce a transparentu zastánců brexitu v Londýně | Foto: Alkis Konstantinidis | Zdroj: Reuters

Co se stane 29. března?

Těžko říct. Původně mělo jít o datum odchodu Británie z Evropské unie. Místo toho se premiérka Theresa Mayová pokusí napotřetí protlačit Dolní sněmovnou návrh dohody o dalším uspořádání vztahů, který už dříve schválilo 27 zbývajících členských zemí Evropské unie.

Nečekalo se, že by se hlasovalo 29. března, ale plán se změnil. Podle ministra pro brexit Stephena Barclaye je středeční zamítnutí alternativ důkazem toho, že snadná cesta vpřed neexistuje a že vládní návrh brexitové dohody s Bruselem je tím nejlepším řešením.

Šéf britské Dolní sněmovny John Bercow přitom nedávno uvedl, že aby vláda mohla poslancům znovu svůj návrh předložit, musela by přijít s „podstatně“ pozměněným textem.

Jaké šance má vládní návrh?

Větší než minule. Poprvé poslanci odmítli dohodu o brexitu 15. ledna, šlo přitom o nejhorší porážku vlády od roku 1924. Předseda opozičních labouristů Jeremy Corbyn v reakci na to podal návrh na vyslovení nedůvěry vládě, hlasování ale kabinet následující den ustál.

Podruhé své „ne“ řekli poslanci dohodě 12. března. Premiérka se je snažila přesvědčit pomocí tří nových textů týkajících se takzvané irské pojistky.

Ve středu Mayová vytáhla poslední trumf, ač zní poněkud paradoxně: pokud poslanci napotřetí její návrh schválí, odstoupí. Přední zastánce odchodu Británie z unie (a zároveň odpůrce dohody s Bruselem) Boris Johnson ihned poté oznámil, že plán ministerské předsedkyně podpoří.

I část ostatních odpůrců neochotně mění názor, před očima totiž mají jen dvě alternativy: měkčí formu brexitu, nebo setrvání v unii. Aktivně proti se ovšem dál staví severoirští unionisté (DUP), což by mohlo v odmítavém postoji utvrdit i některé konzervativce.

Kdy Britové odejdou?

12. dubna, 22. května anebo jindy.

Situace s termínem odchodu je poněkud komplikovaná. Pokud návrh premiérky Theresy Mayové o dalším uspořádání do konce tohoto týdne neprojde, datum brexitu je stanoveno na pátek 12. dubna. Do té doby může Londýn s Bruselem dál jednat, případně požádat o další prodloužení.

Pokud by premiérčin plán napotřetí prošel, odejde Británie 22. května, tedy ještě před volbami do Evropského parlamentu.

Co s premiérkou?

„Když budete pro můj návrh, odejdu,“ navrhla ve čtvrtek premiérka Mayová svým stranickým kolegům. Neuvedla konkrétní datum, pouze řekla, že je připravena v čele vlády skončit dříve, než zamýšlela, aby udělala to, co je pro Británii i pro Konzervativní stranu správné.

Jestli její plán projde, parlament musí přijmout i další prováděcí zákony nutné pro hladký odchod z unie. Je tedy možné, že premiérka by zůstala ve funkci až do 22. května, případně až do nalezení nového premiéra.

Britská premiérka Theresa Mayová na odchodu z Downing Street 10 | Foto: Toby Melville | Zdroj: Reuters

Pokud by byla Mayová v úřadu ještě 25. května, přeskočila by se 319 dny ve funkci Gordona Browna a stala by se 35. nejdelším sloužícím premiérem v britské historii.

Co se ale stane v případě, že vládní návrh neprojde? Z premiérčina prohlášení je patrné, že si v takovém případě nechává otevřenou možnost zůstat ve funkci. Pokud by ale v parlamentu prohrála i potřetí, je téměř jisté, že její pozice ještě více oslabí.

Kdo místo Mayové?

Variant je více. Nejvíc se skloňuje jméno Davida Davise, který od července 2016 do července 2018 působil jako ministr pro brexit. Na funkci rezignoval spolu s tehdejším ministrem zahraničí (a jednou z tváří kampaně za odchod Británie z EU) Borisem Johnsonem. Během referenda Davis agitoval pro odchod z unie a byl jedním ze tří pozdějších ministrů, kteří představovali zásadní hlasy pro brexit.

Fotograf zachytil ve čtvrtek britského ministra životního prostředí při ranním běhu v Londýně | Foto: Peter Nicholls | Zdroj: Reuters

Dalším kandidátem je ministr životního prostředí Michael Gove, jenž patřil mezi vůdce kampaně za odchod Británie z EU. Ten jako jeden z hlavních důvodů uváděl nekontrolovanou imigraci. Podle deníku The Sun patří k členům vlády, kteří uvažují o možnosti připojení Británie k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA), jestliže britský parlament odmítne dohodu o brexitu.

Mluví se také o ministru zahraničních věcí Jeremym Huntovi, ministrovi vnitra Sajidu Javidovi, již zmíněném Borisu Johnsonovi či bývalém ministrovi pro brexitu Dominicu Raabovi a ministryni práce Amber Ruddové.

Jaké jsou další možnosti?

Britská Dolní sněmovna ve středu odmítla všech osm alternativních poslaneckých návrhů, jak postupovat při odchodu z EU. Návrh, podle něhož by Británie setrvala v celní unii s evropskými zeměmi, nicméně neprošel jen o osm hlasů a získal větší podporu, než premiérčina brexitová dohoda před dvěma týdny.

O vládním návrhu o pobrexitovém uspořádání se bude hlasovat v pátek 25. března, o dalších poslaneckých návrzích by se mohlo hlasovat v pondělí 1. dubna.