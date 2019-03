Pochod na Londýn. Příznivci brexitu jsou už skoro týden na cestě k parlamentu, chtějí okamžitý odchod

Asi stovka lidí pochoduje po silnici. Nad hlavami mají britské vlajky a podomácku vyrobené transparenty vyzývající k okamžitému odchodu z Evropské unie. Kráčejí rychle, žene je frustrace a nespokojenost.

„Jsme obyčejní občané, ale chceme ukázat vládě, že nejsme spokojeni. Demokracie v Británii je ohrožena. Už jsou to skoro tři roky, co jsme zvolili odchod z EU. A kde jsme?“ ptá se šedesátník Niel, který pochoduje už třetím dnem.

Z města Grimsby, kde žije, přijel i se svým bratrem Johnem. „Mám obavy o naši suverenitu, nechci, aby se královna ztratila v evropské federaci,“ říká John.

Stejně jako ostatní účastníci protestního pochodu se nejvíc zlobí na parlament. Má pocit, že své voliče poslanci zradili. „Poslanci se jen dohadují, nedokázali se spojit. Každý se stará jen o své zájmy,“ stěžuje si.

Současná krize je prý pro Johna poučením: nikdy už prý nebude volit ani jednu z velkých politických stran. Tedy ani konzervativce, ani labouristy.

Příznivci brexitu mluví o zradě britských politiků a jejich protestní pochod míří už od minulé soboty na Londýn. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Český rozhlas

Cesta až před parlament

Pochod příznivců brexitu vyšel minulou sobotu ze Sunderlandu v severovýchodní Anglii. Počet účastníků nikdy nepřesáhl sto až sto dvacet lidí. Vytrvale ale míří na Londýn. V pátek odpoledne dorazí před parlament. Právě v době, kdy budou poslanci projednávat brexitovou smlouvu Theresy Mayové.

„Smlouva Theresy Mayové? To je špatný vtip, od začátku vede celé jednání špatně. Já sám bych volil okamžitý odchod. Hned. Bez dohody. Všichni jenom hrozí, jaké by to mělo negativní dopady, ale já jim nevěřím,“ svěřuje se dvacátník Peter.

Spolu se svým kamarádem patří k nejmladším účastníkům pochodu.

„Jsou to ti stejní lidé, kteří varovali, co všechno se stane s přechodem na rok 2000. A co se stalo? Nic? Je to jen propaganda. Jsou to ti stejní, co nás zavedli do války v Iráku. Proč bychom měli věřit těm kapitalistickým kašparům?“ dodává.

Tvrdý brexit bez dohody, pokud možno hned, to je recept většiny účastníků pochodu. Mezi nimi je i Helen: „Měli bychom prostě odejít a až budeme zase svobodnou a nezávislou zemí, pak bychom měli vyjednat všechny ty celní tarify a tak dále. Nejdříve ale musíme být pryč.“

Pochod ve čtvrtek odpoledne dorazil do hospody U Červeného lva v malebné vesničce Little Missenden. Tady předposlední etapa končí. Na řadě je pochod na Londýn.