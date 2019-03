Jako před válkou. Britové s obavami z divokého brexitu nakupují zásoby jídla

Kdy bude brexit? Pokud tento týden britští zákonodárci schválí brexitovou dohodu, odejde Spojeného království z EU nejpozději 22. května. Pokud ne, musí Londýn do 12. dubna říci, co hodlá dělat dál. Nejistota v zemi roste a lidé se začínají připravovat na možnou variantu divokého brexitu. Podle televize ITV zvažuje každý pátý Brit, zda by si neměl udělat zásoby jídla. A mnozí už začali. Za zásoby už utratili v přepočtu téměř 140 miliard korun. Londýn 9:09 25. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nakupování, nákup, nákupní košík (ilustrační foto) | Foto: flickr.com, Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, Nic Taylor

„Tady mám fazole, pár konzerv, vepřové maso, zavařená rajčata, med,“ ukazuje Melvin. Na brexit se připravuje už dlouhé měsíce. Jeho spižírna doslova praská ve švech. Na sociálních sítích také spravuje skupinu, kde si lidé vyměňují rady, kde a co koupit či jak to skladovat.

„Když jsem začínal, měl jsem ve skupině pár stovek lidí, počet ale roste a teď jich je přes deset tisíc. Řekl bych, že na začátku se přidávali spíš ze zvědavosti. Byla to velká legrace dělat si zásoby. Pak se ale všechno kolem brexitu začalo komplikovat a teď se mi ozývají lidé, kteří mají opravdu obavy - rodiny s malými dětmi, případně důchodci,“ popisuje Melvin pro Radiožurnál.

Je jeho počínání racionální příprava na možné problémy, nebo je to jen panika? Mohou v případě divokého brexitu opravdu nastat komplikace v dodávkách potravin?

„Posledních třicet let jsme budovali logistický systém zvaný ‚just in time delivery‘, zboží se nikde neskladuje. V případě, že začne na pultě docházet, přiveze se od výrobce zboží nové. Obchody nemají sklady, zboží se doručuje přes noc,“ říká Mark, vedoucí samoobsluhy v londýnské čtvrti Hackney.

„Řekl bych, že teď se nacházíme v potenciálně rizikovější situaci, než bychom byly třeba před 30 lety, když každý obchod měl svoje sklady,“ dodává.

Třetina potravin z EU

Před případnými výpadky dodávek varují i šéfové největších obchodních řetězců. Třetina všech potravin na pultech britských obchodů pochází ze zemí Evropské unie. Pokud by na hraničním přechodu v Doveru nastaly komplikace, dodávky by se opravdu mohly výrazně zpozdit.

Mnohé zboží zmizelo z pultů už teď. Majitel obchodu s italskými potravinami si stěžuje, že kvůli nejistotě spojené s brexitem, přerušili jeho dodavatelé dovoz zboží.

„Bavíme se o vysoce kvalitních potravinách, které pocházejí od malých výrobců. Když mi pošlou kamion a z nějakých důvodů o zboží přijdou, je to jejich konec. Takové riziko si nemohou dovolit. Raději mě přestali zboží dodávat,“ stěžuje si majitel obchodu Rudolf.

„Běžně sem přijede zboží z Itálie na otočku, vyloží a vrací se zpět. Pokud by ale někde muselo auto čekat, co by ze zboží zbylo? Všechno zboží, co tady vidíte, přijelo z Itálie. Budeme je teď dovážet letecky? Brokolice by pak byla drahá, jako hrouda zlata,“ dodává.