Britský parlament čeká další brexitový ‚den D‘. Co lze od jednání o Johnsonově dohodě čekat?

Dvanáct dnů zbývá do plánovaného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Současný konzervativní premiér Boris Johnson hodlá brexit dotáhnout za každou cenu. Tento týden oznámil, že se mu s EU podařilo vyjednat novou „skvělou" dohodu o brexitu, se kterou souhlasí i Severní Irsko. Aby mohla být projednána, zasedne britská Dolní komora parlamentu výjimečně v sobotu. Co se může během zasedání stát, se pokusila zodpovědět agentura Reuters. Otázky a odpovědi Londýn 7:25 19. října 2019

Kdy poslanci zasednou?

V sobotu 19. října od 9.30 místního času (10.30 SELČ). Půjde o první sobotní zasedání od 3. dubna 1982, kdy parlament zasedl kvůli argentinské invazi na Falklandské ostrovy. Premiér Boris Johnson pronese před zákonodárci řeč, po níž bude následovat diskuse a následně hlasování o jeho návrhu. Diskuse není časově omezena, je tudíž možné, že se protáhne.

Samotné hlasování tvoří jedno z kritérií, aby mohla být tzv. rozvodová dohoda ratifikována. I schválenou legislativu by však bylo potřeba přijmout do 31. října.

Co se bude projednávat?

Brexit. Premiér Johnson oznámil, že vyjednal novou „skvělou“ dohodu. Sobotní hlasování označuje jako poslední možnost rozhodnout o odchodu s dohodou, nebo bez ní. Bude-li dohoda schválena, uspěje premiér se svým plánem opustit Evropskou unii k 31. říjnu. Bude-li zamítnuta, bude mezi poslanci hledat podporu pro odchod ke stejnému datu bez dohody.

Pokud se premiérovi nepodaří prosadit dohodu ani získat povolení k brexitu bez ní, bude muset ze zákona napsat do Bruselu dopis s žádostí o více času pro projednávání odchodových podmínek. Brexit by se tím posunul na 31. ledna 2020.

Vláda však oznámila, že bude postupovat v souladu se zákonem a zemi k 31. říjnu z unie vyvede, bez ohledu na to, jak sobotní hlasování dopadne. Jak toho chce ale docílit, aniž by byl zákon porušen, Johnson nespecifikoval.

Jak dopadla předchozí hlasování?

Parlament odmítl už tři brexitové dohody. Ty však nevyjednával současný premiér, ale jeho stranická předchůdkyně Theresa Mayová. První hlasování 15. ledna 2019 prohrála vláda o 230 hlasů. Proti dohodě bylo 432 poslanců, pro 202.

Při druhém hlasování 12. března vláda utrpěla porážku o 149 hlasů. Proti dohodě bylo 391 poslanců, pro 242. Doposud poslední, třetí hlasování, z 29. března bylo nejtěsnější – vláda prohrála o 58 hlasů. Proti dohodě bylo 344 poslanců, pro 286.

Jak je to s hlasy?

Premiér potřebuje k prosazení své dohody podporu minimálně 320 z celkového počtu 650 poslanců. Potřebné číslo je menší než nadpoloviční většina (326 hlasů), protože sedm členů irské strany Sinn Fein nemá pravomoc zasedat ani volit.

Pravomoc volit rovněž nemají tři zástupci předsedy Dolní sněmovny. Současný předseda John Bercow pak může volit pouze v momentu, kdy nastane remíza (a i jeho rozhodnutí se řídí podle určitých pravidel).

V komoře také zasedají čtyři „sčítači hlasů“, kteří musí podle pravidel rozdělit své hlasy rovnoměrně mezi návrh i protinávrh (dva pro, dva proti).

To znamená, že pokud bude nejméně 318 poslanců hlasovat pro návrh, Johnson vyhraje. V případě, že se někteří poslanci zdrží hlasování, stačí mu i méně než 318 hlasů.

Nastane-li remíza, rozhodne o výsledku právě předseda Bercow. Ten však musí hlasovat na základě toho, jak bylo v podobné či stejné věci rozhodnuto v minulosti. Pokud je to však možné, měla by záležitost zůstat otevřena další diskusi a konečné rozhodnutí by nemělo být přijato na základě prováděného hlasování.

Co plánuje opozice?

Poslanci se pokusí upravit znění návrhu, o němž se bude hlasovat, aby se změnil i jeho význam, a to pomocí tzv. pozměňovacích návrhů. Ty musí být schváleny hlasováním, které by se uskutečnilo před samotným hlasováním o konečném znění návrhu.

Zatím byly podány tři pozměňovací návrhy, jejich počet však může ještě vzrůst. Právě předseda rozhoduje, o kterých z návrhů by měli být zákonodárci schopni diskutovat a volit.

Jak budou poslanci nejspíš hlasovat?

Vládnoucí Konzervativní strana nemá v parlamentu potřebnou většinu, ani jednotný pohled na to, jak by měl být brexit vyřešen. Ve straně vznikla frakce asi 80 zarytých „brexitářů“, kteří se mohou rozhodnout, že dohodu nepodpoří, pokud jim nebude připadat dostatečně uspokojivá. Nelze ale předpokládat, že budou hlasovat jednotně a předvídat jejich jednání je obtížné.

Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) má v komoře deset poslanců. Přestože tvoří s Konzervativci alianci, nechala se slyšet, že dohodu nepodpoří.

Celkem 21 poslanců z řad bývalých konzervativců, které nechal Boris Johnson v září ze strany vyloučit, protože nesouhlasili s plánem odejít z EU k 31. říjnu i bez dohody, bude nejspíš hlasovat nejednotně. U některých se předpokládá, že dohodu podpoří, u jiných, že ji odmítnou a budou chtít prosadit odložení brexitu, aby mohlo proběhnout druhé referendum.

Opoziční Labouristická strana má v parlamentu 244 křesel. Její předseda Jeremy Corbyn už oznámil, že dohodu nepodpoří a svým poslancům nařídil hlasovat stejně. Zároveň však popřel, že se v sobotu pokusí Borise Johnsona svrhnout z premiérského křesla, protože jednání je podle něj určeno primárně otázce brexitu, a na zbytek bude čas v příštím týdnu.

Velkou Johnsonovou nadějí jsou rebelové z Labouristické strany, kteří brexit podporují a již při předchozích hlasováních byli pro schválení vyjednaných dohod. Dále je v parlamentu asi 20 labouristů, kteří chtějí, aby Británie z EU odešla s dohodou. Ti by mohli premiérův návrh podpořit.

Poslanci dalších stran – např. 35 členů Skotské národní strany a 19 Liberálních demokratů – už oznámili, že budou proti dohodě. Zbylí nezávislí poslanci budou pravděpodobně hlasovat pro dohodu.