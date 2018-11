Brusel sleduje vývoj v Británii. Pokud Mayová neuspěje, hrozí tvrdý brexit

Překotný vývoj na britské politické scéně, kterou rozbouřila navržená podoba smlouvy o brexitu, může čtyři měsíce před britským odchodem z EU vrátit Londýn i Brusel zpět na startovní pole. EU proto dění v Londýně pozorně sleduje. Pokud se totiž premiérce Therese Mayové nepodaří protlačit přes nepřátelsky naladěný britský parlament dohodu, bude hrozit, že Británie unii opustí natvrdo, se všemi negativními důsledky pro budoucnost vzájemných vztahů. Brusel 19:07 15. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britská premiérka Theresa Mayová. | Zdroj: Reuters

Ve středu večer se přitom po nějakou dobu mohlo zdát, že je okolo brexitu jasno. Nejprve premiérka Mayová oznámila, že její vláda podporuje vyjednavači společně navržený text dohody, která řeší podobu brexitu samotného, vypořádání závazků vůči EU, udržení práv občanů či následné přechodné období do konce roku 2020.

Donald Tusk: Sedmadvacítka je připravena na dohodu s Británií i na tvrdý brexit Číst článek

Šéfvyjednavač EU Michel Barnier následně zveřejnil skoro 600 stran dokumentu tak, aby se s ním mohly seznámit i ostatní hlavní města EU. A dnes dopoledne předseda summitů Donald Tusk potvrdil, co se mezi novináři a diplomaty šeptalo už delší dobu, tedy konání mimořádného summitu EU v neděli 25. listopadu.

Na něm by „rozvodovou“ smlouvu měli odsouhlasit šéfové států a vlád ostatních 27 zemí unie. Bude to pro hlavní města unie fakticky poslední možnost ji z nějakého důvodu zastavit či ovlivnit. Výhrady má podle dostupných informací v souvislosti s Gibraltarem Španělsko, problémy související s rybolovem a integritou společného trhu znepokojují Nizozemce, Dány či Francouze.

Dohoda, nebo tvrdý brexit

Vyjednavači přitom dávají najevo, že podle svého názoru plně využili manévrovací prostor, který od sedmadvacítky dostali, a tak by je nějaké silné nové požadavky velmi překvapily. Poté, co text odsouhlasí europarlament, bude následovat formální potvrzení dokumentu členskými státy a EU bude mít hotovo.

Že schválení v britském parlamentu bude komplikovanější, naznačují zprávy z Londýna o rezignaci části kabinetu včetně ministra pro brexit Dominica Raaba.

Unijní představitelé, blízcí dosavadním jednáním, ve čtvrtek ani mimo záznam nechtěli spekulovat, zda by po krachu nynější podoby rozvodové smlouvy bylo možné v několika zbývajících měsících narychlo domluvit nějaký nový společný dokument.

Mayová oslabila a kvůli brexitu ztratila dva ministry. Na čem jsme se dohodli, není finální dohoda, řekla Číst článek

Pro 27 členských států EU se ale zdá být zřejmé, že britské odmítnutí řadu měsíců domlouvaného textu bude cestou k bolestivému tvrdému brexitu. Radikální rozchod by znamenal výrazné právní zmatky pro firmy i občany a také velké narušení úzkých obchodních vazeb mezi Británií a kontinentální unií.

A výsledkem by asi byl také krach nyní teprve začínajících jednání o budoucí podobě vzájemných vztahů. Vyjednavači předpokládali, že na jejich dokončení budou mít čas do konce přechodného období, které by ale při tvrdém brexitu vůbec nezačalo.

Nyní ještě není ani dokončen přesný mandát k takovým rozhovorům. Práce ještě pokračují i na politické deklaraci, která má budoucnost popisovat a která by měla být potvrzena na listopadovém summitu společně se smlouvou o vystoupení.

Pojistka pro Irsko

Základem pro klíčovou budoucí úzkou hospodářskou vazbu by přitom zřejmě mělo být řešení, které je už naznačeno v rozvodové smlouvě, v takzvané pojistce pro Irsko. Ta ve snaze zabránit vzniku standardní vnější hranice EU mezi Irskem a britským Severním Irskem předpokládá celní unii Británie a EU se souběžným větším zapojením Severního Irska do unijních pravidel souvisejících s jednotným trhem.

U tohoto klíčového tématu, na kterém může v Británii dohoda politicky zkrachovat, je přitom paradoxní, že obě strany doufají, že v nynější podobě nikdy platit nebude.

Jde totiž jen o pojistku pro situaci, že se oběma stranám v době trvání přechodného období - přesněji nejpozději do léta roku 2020 - nepodaří věc vyřešit lépe a jinak v rámci budoucí dohody o vzájemných hospodářských vztazích. Společná celní unie pro zboží by však z pohledu zastánců odstřihnutí Británie od EU znamenala omezení, protože by představovala shodná cla a omezení v uzavírání obchodních smluv.

Budoucnost dohody o brexitu i osud Mayové jsou nejisté, shoduje se britský tisk Číst článek

Jaký bude další vývoj a zda se Mayové nakonec podaří v britském parlamentu dohodu prosadit, není v tuto chvíli jasné. Hrozící vznik standardní vnější hranice EU na místě nyní zcela propustné čáry mezi Irskem a Severním Irskem se ale stává reálnou variantou s konkrétními důsledky pro tamní mírový proces.

Ostatních 27 zemí EU se tak nyní chystá nejen na mimořádný summit a spořádaný brexit s přechodným obdobím, ale souběžně pokračují také přípravy na dramatickou variantu britského odchodu už na konci března 2019. Že by podobný vývoj ovlivnil jednání o potřebné další spolupráci v řadě oblastí, třeba v bezpečnosti, školství či v mezinárodní politice, je přitom zřejmé.