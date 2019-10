‚Poslanci nedokážou Johnsona umlčet.‘ Konzervativci stále věří, že Británie z EU odejde na konci října

Představitelé vlády premiéra Borise Johnsona trvají na tom, že Británie odejde z Evropské unie k 31. říjnu. A to bez ohledu na sobotní hlasování Dolní sněmovny, která namísto schválení vyjednané dohody podpořila připojení takzvaného Letwinova dodatku k ní, a nepodepsaného dopisu, který premiér zaslal představitelům EU s požadavkem na další odložení brexitu, jak mu ukládá zákon. Londýn 11:50 20. 10. 2019 (Aktualizováno: 12:15 20. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dolní sněmovna Britského parlamentu | Foto: UK Parliament/Jessica Taylor | Zdroj: Reuters

Britský ministr zahraničí Dominic Raab oznámil, že vláda má potřebný počet hlasů v Dolní sněmovně, aby prosadila Johnsonovou tzv. rozvodovou dohodu s Evropskou unií.

Raab si je podle agentury Reuters jistý, že Británie unii k 31. říjnu skutečně opustí.

„Měl dohodu. Vypadalo to, že máme potřebné hlasy. Proč to poslanci neschválili? Protože přesně to uděláme příští týden,“ řekl televizi BBC. Dodal, že poslanci podle něj nedokážou Johnsona umlčet a že mnoho lidí v EU je současnou situací okolo možného odkladu brexitu hluboce znepokojeno.

Stejný postoj zaujal k současné situace i další vlivný konzervativní politik a kancléř Lancasterského vévodství Michael Gove, který je pověřen plánováním odchodu z EU bez dohody.

Podle BBC trvá na tom, že Británie z EU k danému datu odejde, bez ohledu na to, že premiér Johnson již do Bruselu poslal dopis žádající o odklad brexitu.

Gove připomněl, že Johnson zaslaný dopis nepodepsal. Namísto toho ho doplnil druhým (podepsaným) psaním, v němž představitelům EU napsal, že odklad brexitu považuje za chybu.

Vláda má podle kancléře „prostředky a schopnosti“, jak odchodu na konci měsíce dosáhnout. Dodal také, že „premiérovo odhodlání je absolutní“ a vládou „stanovená politika“ je stanovený termín dodržet. „Víme, že EU chce, abychom odešli a víme, že máme dohodu, která nám odchod umožňuje,“ prohlásil.

Další reakce mimo stranu

Naopak šéf protiunijní Strany pro brexit Nigel Farage by raději viděl krátký odklad brexitu spolu s novými volbami. Současnou podobu dohody o vystoupení Británie z Evropské unie, jak ji dojednal premiér Boris Johnson, považuje za špatnou.

Farage, který je i poslancem Evropského parlamentu, to oznámil televizi Sky News. Stínový ministr financí John McDonnell uvedl, že opoziční labouristé se vynasnaží dohodu upravit přes pozměňovací návrhy tak, aby byla přijatelná pro všechny.

„Chci, abychom odešli 31. října, ale všechny varuji, že pokud tato dohoda projde, nezmění se vůbec nic. Myslím si, že by bylo mnohem lepší odchod nakrátko odložit a mezitím uspořádat volby, ve kterých můžeme situaci vyřešit,“ uvedl Farage. Dohodu, kterou vyjednal Johnson, označil za „mizernou“.

Pozměnit znění dohody by chtěla i Labouristická strana. „Budeme přinášet pozměňovací návrhy a uvidíme, zda se na nějaké přijatelné podobě v Dolní sněmovně shodneme,“ uvedl k dohodě labourista John McDonnell, podle kterého labouristé chtějí zahrnout například lepší ochranu práv zaměstnanců.

Nevyloučil ani projednávání druhého referenda o brexitu. „Vždy jsme prosazovali, aby rozhodl lid.“

Britský zákonodárce Oliver Letwin věří, že se Johnsonovi s největší pravděpodobností podaří dohodu nakonec prosadit. Letwin je zodpovědný za pozměňovací návrh, který zkomplikoval plány premiéra Johnsona a jeho vlády.

„Já budu stát za vládou do té doby, dokud bude tuto dohodu prosazovat. Podpořím ji, budu pro ni hlasovat,“ citovala Letwina televize BBC.

Velvyslanci členských zemí EU se shodli na tom, že se unie budou případným odkladem brexitu zabývat až po hlasování britského parlamentu, které se očekává příští týden. Dohodu o vystoupení Británie z Evropské unie, kterou ve čtvrtek vyjednal premiér Boris Johnson, může nyní podle diplomatů připravit ke schválení Evropský parlament.