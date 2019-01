Irsko odmítlo časové omezení pojistky v brexitové dohodě. ,Musíte říct, co vlastně chcete,‘ zní z Bruselu

Takzvaný brexitový plán B britské premiérky Theresy Mayové sklízí kritiku od opozice i části konzervativních poslanců. Ti tvrdí, že nepřináší žádné nové řešení. Mayová chce dál jednat o úpravách brexitové smlouvy a odmítá vyloučit možnost divokého brexitu i vypsání dalšího referenda. Představitelé členských států unie naopak požadují, aby britská vláda jasně řekla, co vlastně chce. Stále více názorově rozdělená je i britská společnost. Londýn/Brusel 11:50 22. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protesty zastánců i odpůrců brexitu v centru Londýna (ilustrační foto) | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

„Britové musejí nejdříve říct, co vlastně chtějí,“ uvedl šéf německé diplomacie Heiko Maas na adresu Theresy Mayové. „Zatím to není příliš konkrétní. Spíše nám řekla, co nebude, než to, co bude,“ komentoval vystoupení britské premiérky šéf slovenské diplomacie Miroslav Lajčák. Současně odmítl úpravy vyjednaných podmínek brexitu. „Myslet si, že je někde ve spíži na polici kvalitnější dohoda, jen jsme na ni nepřišli, mi přijde zvláštní,“ dodal k jednání o brexitu, která v Bruselu i Londýně sleduje Radiožurnál.

Polsko navrhlo omezit takzvanou irskou pojistku jen na pět let. To ale obratem odmítly Irsko a Německo.

‚Zastavit katastrofu‘

Jednání o brexitu z narůstající nervozitou sleduje zejména britská společnost. V pondělí se před londýnským Westminsterským palácem během premiérčina projevu znovu demonstrovalo. „Chodím sem pravidelně od září 2017. A chodím sem proto, abych se pokusila zastavit katastrofu, která se řítí na naši zemi,“ popsala Radiožurnálu Juliet – žena, která si odchod země z EU nepřeje.

Theresa Mayová poslancům svůj plán představila s tím, že ve zbývajících dvou měsících především hodlá odvrátit hrozící odchod Británie z Evropské unie bez dohody. Se zástupci britských stran chce jednat právě o klíčové irské pojistce, kvůli níž část poslanců odmítla podpořit dohodu dojednanou s EU. Možnost odložení brexitu či vypsání nového referenda premiérka opět odmítla.

Vůdce opozice Jeremy Corbyn ale podotkl, že nová strategie se nijak neliší od té dosavadní neúspěšné, a premiérku znovu vyzval, aby závazně vyloučila odchod z EU bez dohody.

Odpověď z Bruselu

Mayová přednesla v Dolní sněmovně takzvaný plán B poté, co poslanci minulý týden rekordním rozdílem hlasů odmítli její dohodu s EU. Konzervativní premiérka hodlá v nejbližších dnech vyslechnout postoje politiků všech stran k pojistce, která má zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskem a britským Severním Irskem. Poté chce o téže věci jednat s unijními lídry. Případné vyjednání kompromisu by mohlo podle komentátorů zvýšit šance na schválení brexitové dohody.

Unijní představitelé ale možnost změn ve vyjednané dohodě opakovaně odmítají. Hlavní brexitový vyjednavač EU Michel Barnier v úterý označil smlouvu odmítnutou britským parlamentem za „nejlepší možnou“, unie je podle něho připravena jednat pouze o politické deklaraci vytyčující podobu vztahů Británie s EU po jejím odchodu.

Podobný závazek požadoval například parlamentní lídr skotských nacionalistů Ian Blackford. Šéf poslanců severoirských unionistů podporujících menšinovou vládu Mayové naproti tomu podotkl, že dohoda může parlamentem projít pouze v případě skutečných změn v otázce irské pojistky, kterou jeho strana stejně jako část Mayové konzervativců v současné podobě odmítá.