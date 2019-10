Brusel zatím vyčkává. Odklad brexitu budou představitelé sedmadvacítky řešit až po Britech

Johnson v noci písemně Tuska požádal o odklad do konce ledna, jak ho k tomu zavazuje britský zákon, zaslanou žádost ale nepodepsal.

Navíc ji neposlal ani svým jménem, ale jménem celého parlamentu. A doplnil ji kopií zákona, který ho k tomu zavázal.

Přiložil i druhé (tentokrát už podepsané) psaní, v němž představitelům EU napsal, že odklad brexitu považuje za chybu a pro obě strany by byl nejlepší rozchod k 31. říjnu s nově sjednanou dohodou.

Johnsona k žádosti o odklad přinutil dodatek, který navrhl někdejší vládní zákonodárce Oliver Letwin a který svázal hlasování o dohodě se schválením doprovodné legislativy.

Konzultace unijních velvyslanců

Nedělní schůzka unijních velvyslanců trvala pouze 15 minut. Podle informací Radiožurnálu chce Donald Tusk s konzultacemi počkat, dokud nebude jasnější, jak se bude situace ve Velké Británii vyvíjet.

Lídry jednotlivých členských zemí by měl začít obvolávat v úterý, kdy by měl britský parlament podle předpokladů hlasovat o vyjednané odchodové dohodě. Samotné jednání uvnitř EU by mělo trvat několik dní a rozhodnutí o případném odkladu brexitu nepadne do doby, než britský parlament nerozhodne o dohodě a prováděcích zákonech.

Britská vláda slíbila, že zmíněné zákony předloží Dolní sněmovně v pondělí, což je zároveň den, kdy má o dalším postupu rozhodnout i Evropský parlament. Jeho předseda David Sassoli však již oznámil, že dohodu nebude parlament schvalovat dřív, než tak učiní Britové.

Postoj členských zemí k odkladu

Jak se k možnému třetímu odkladu brexitu postaví samotní premiéři a prezidenti členských zemí, bude primárně záležet na tom, jak se situace vyvine při hlasování v britském parlamentu.

V případě, že dojde k rychlému schválení hned na začátku týdne, nebudou se lídři otázkou vůbec zabývat. Pokud by se britská legislativa nestihla schválit, může nastat situace, že EU povolí jen krátký technický odklad, například o měsíc.

Nastane-li třetí varianta – tedy, že Boris Johnson svou dohodu ve sněmovně nedokáže prosadit -, odsouhlasí pravděpodobně členské země delší odklad, který by Británii dal čas uspořádat nové volby. Takový postup by ovšem musel být schválen na mimořádném unijním summitu, který by musel být svolán před koncem října.

Přitom většina lídrů už po skončení čtvrtečního summitu prohlašovala, že další odklad není na pořadu dne, čímž chtěli zjevně pomoci premiéru Johnsonovi v prosazení dohody na domácí půdě. Případné schválení odkladu by ale bez ohledu na předchozí prohlášení nejspíš podpořili.

Britský parlament

Britská vláda, jak již bylo zmíněno, slíbila, že v pondělí předloží prováděcí legislativu, aby se mohl o den později opakovat pokus prosadit upravenou brexitovou dohodu, kterou Johnson vyjednal. Otázkou ale zůstává, jak rychle bude parlament schopen zákony, které mají brexit převést do britského práva, projednat.

Původně se hovořilo až o dvou měsících jednání, nyní vláda zřejmě použije zrychlené projednávání. To však mohou zkomplikovat nové pozměňovací návrhy. Labouristé už například avizovali, že k novému hlasování o dohodě chtějí předložit dodatek s druhým referendem.

Po sobotě už navíc není jisté ani samotné schválení brexitové dohody. Propočty britských médií před původně plánovaným sobotním hlasováním (které se nakonec nekonalo) ukazovaly, že výsledek může být velmi těsný. Řada poslanců totiž stále není rozhodnuta, jak bude hlasovat.

Premiér Boris Johnson je však podle členů svého kabinetu odhodlaný udělat vše pro to, aby se zákony a dohoda stihly do konce měsíce schválit.