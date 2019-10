Po brexitu bychom měli mít co nejlepší vztahy. Chraňme ale vnitřní trh, varuje Pirát Peksa

Jak je pravděpodobné, že 27 členských států Unie nakonec odsouhlasí další odklad brexitu na 31. leden 2020, o který Londýn žádá?

„Mám za to, že existuje dohoda na úrovni velvyslanců v Bruselu, která je kryta souhlasem premiérů členských států. Takže teď si pošlou nějaké dopisy, kterými to potvrdí,“ říká v Interview Plus europoslanec a místopředseda České pirátské strany Mikuláš Peksa.

Dodává, že „pokud nenastane nějaké velké překvapení, tedy že si někdo na poslední chvíli něco rozmyslí, tak se (odklad brexitu do konce ledna 2020) stane. Ale žádná země nemá potřebu se vměšovat tak, aby pak byla obviňována, že Brity vyšoupla z Unie. I Francouzi nakonec poznali, že si nechtějí přidělávat zlou krev a lepší je to nechat být. Takže všichni čekáme, až se Britové konečně odhodlají odejít.“

Francouzský prezident Emmanuel Macron se do minulého víkendu nechával slyšet, že by chtěl Britům dát už jen minimální, tak dvoutýdenní technický odklad brexitu. Z těchto plánů teď odstoupil. Britskému premiérovi zřejmě ani nevyjde plán, podle kterého některý z unijních politiků, jako třeba maďarský premiér, odklad nakonec vetuje.

Johnson vs. parlament

Jak si pak Peksa vysvětluje výzvu britského premiéra Borise Johnsona, kterou připojil k žádosti o odklad brexitu? Píše, aby unijní vlády jasně řekly, že další odklad po 31. lednu 2020 už prostě není možný.

„Johnson se zuby nehty snaží Spojené království z Unie dostat. Kdyby to ale udělal z pozice svého úřadu, tak by musel čelit právním důsledkům takového kroku. Parlament ho totiž zákonem zavázal, aby o odklad požádal. Není to nic jiného, než že Johnson hledá nejrůznější obezličky,“ myslí si Peksa.

To se přes Unii snaží tlačit na vlastní poslance? „Já to tak chápu. Johnson prosazuje své cíle bez ohledu na to, jestli má, nebo nemá podporu parlamentu. A pokud mu pomohou další ultrakonzervativní politici v EU, bude jedině rád.“

Piráti jsou v Evropském parlamentu členy skupiny Zelení a Evropské svobodné aliance, kde působí i Skotská národní strana, která ve Skotsku vládne. „Vnímám jejich zoufalství. Jsou vytahováni z EU proti své vůli a cítí, že je Londýn teď opravdu poškozuje. Rádi by se vzepřeli, ale nemají k tomu žádné právní nástroje.“

Samostatnou kapitolou je pak Irská republika, která má jako jediná pevnou hranici se Spojeným královstvím.

Neházet Iry přes palubu

„Unie byla od začátku s Iry solidární, kdy najednou stál malý stát proti velkému a EU se za ně postavila. Oni chtějí mít na své hranici klid, a ani to nechtěli nijak otevírat, což se bohužel pod tlakem Britů otevřelo.“

K Irsku se pak Peksa ještě vrací, když na otázku, jestli naopak neudělala nějakou chybu v jednání s Brity samotná Unie, říká, že by možná kolegové z jiných stran řekli to samé, ale „pro mne nepřipadá v úvahu hodit Irsko přes palubu. Jako pro Čecha s nějakou historickou zkušeností nepřipadá v úvahu, abychom malou zemi obětovali jen proto, že se jejich sousedi rozhodli udělat něco šíleného.“

„Strašně se děsím toho, jakým způsobem je Velká Británie rozdělena, že nejsou schopni ani na konsenzu o budoucích vztazích s Unií. Jsou velmi polarizovaní a nepřátelští jeden vůči druhému. A zapojit je do rozhodování, (jaké budou další vztahy s EU) povede nutně k tomu, že ta část, která je vůči EU nepřátelská, bude svůj postoj projevovat i dál. Měli bychom udržovat co nejlepší vztahy, ale v oblasti regulace vnitřního trhu bychom měli být velmi opatrní na to, co nakonec Britové udělají.“

Poučení, které si Peksa z několikaletého vyjednávání o brexitu bere, je, že „není dobré říkat, co nechcete, ale co chcete. Když řekli, že nechtějí být v EU, tak ale pořád nevíme, co chtějí. Jestli dohodu v norském nebo kanadském stylu. My ale jen víme, že v Unii být nechtějí, ale co dál, to opravdu nevíme,“ dodává v Interview Plus.