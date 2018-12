Odvolané hlasování. Britský parlament posoudí brexitovou dohodu nejdřív v lednu

Původně měla sněmovna o dohodě hlasovat v úterý, vláda ho ale v pondělí odvolala, neboť bylo očividné, že ujednání parlament odmítne.

Výše zmíněnou hranici 21. ledna již dříve stanovil zákon, který uvádí, že po tomto termínu musí vláda poslancům předložit plán, pokud by stále hrozil brexit bez dohody.

Odklad?

Tato lhůta ale podle médií přestala platit okamžikem uzavřením dohody mezi britskou vládou a EU, tudíž se objevily spekulace, že by se hlasování britských poslanců mohlo odkládat teoreticky až do 28. března, což by bylo den před plánovaným vystoupením Británie z EU.

Další teoretickou možností je odklad odluky, což je podle rozhodnutí Soudního dvora EU přípustné, pokud se na tom Londýn dohodne s dalšími unijními členy. Toto řešení podle britského ministra spravedlnosti Geoffreyho Coxe ale vláda neplánuje. Uvedl, že vláda nijak podrobně nestuduje, zda je potřeba k odkladu výstupu z EU nutné přijmout dodatečný zákon či získat jiný souhlas parlamentu.