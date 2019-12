Platí rozhodnutí většiny, myslí si podporovatel brexitu. Debaty o referendu považuje za zbytečné

Jedním z hlavních témat předčasných parlamentních voleb ve Velké Británii je brexit. Konzervativní strana věří, že jí volební výsledek umožní vyvést zemi z Evropské unie na konci příštího ledna. Opoziční labouristé slibují nové referendum, a další dvě menší strany dokonce zastavení brexitu. Ti, co v referendu v roce 2016 hlasovali pro odchod z unie, mají jasno: většina lidí už v referendu rozhodla a jejich rozhodnutí se musí naplnit. Od stálého zpravodaje Londýn 11:25 9. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sedmdesátník Tom Doležal se narodil v Československu, v referendu ale hlasoval pro brexit. | Foto: Jaromír Marek | Zdroj: Radiožurnál

„Myslím, že to, co se v posledních měsících v politice dělo, otevřelo řadě lidí oči. Řada politiků se neřídila vůlí svých voličů. Vedli si svoji vlastní agendu. To je však naprosté popření demokracie. Doufám, že tyto volby pomohou posunout zemi kupředu a politici se budou zase řídit tím, co lidé chtějí,“ říká čerstvý sedmdesátník Tom.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zpravodaj Jaromír Marek v Británii mluvil s příznivci brexitu

Nedaleko anglického Folkstonu přichází k místu, kde na bílých útesech stojí památník Bitvy o Anglii. Jeho otec Oldřich Doležal během druhé světové války bojoval v řadách RAF. Tom Doležal se narodil v Československu, když mu bylo pár měsíců, podařilo se jeho otci dostat i s rodinou zpět do Británie. V referendu volil Tom brexit a má pro to své důvody.

„U nás v jihovýchodním Kentu představuje migrace velký problém. Řada přistěhovalců tady dostala v minulosti sociální bydlení, přestože bytů pro místní je nedostatek. Školní třídy jsou přecpané, protože je v nich spousta dětí přistěhovalců. Čekací lhůty u lékaře se prodloužily, protože je tady víc lidí. To vše se děje na úkor lidí, kdo celý život platili daně,“ říká.

Zpochybňování demokracie

V blížících se volbách bude volit politickou stranu, která odchod z Evropské unie zajistí. On osobně je prý už rozhodnutý. Další debata o brexitu je podle něj zbytečná.

„Nevěřím na taktické hlasování, lidé by měli volit podle svého přesvědčení a ne se snažil manipulovat volby. Zrovna včera zvonila u našich dveří žena, která kandiduje za jednu nejmenovanou stranu. Rozdávala letáky, na kterých slibovala, že zastaví brexit. Jak zastaví? Vždyť o tom přece už lidé rozhodli,“ podotýká Tom.

Nesouhlas s politikou Londýna živí ve Skotsku snahu o nezávislost, tvrdí Čech v Edinburghu Číst článek

Jakékoliv sliby druhého referenda, jak je nabízí opoziční labouristé, jsou podle něj nesmyslné. Odchod z Evropské unie je dnes, podle něj, principiální věcí. Jakékoliv jeho zpochybňování je prý zpochybňováním demokracie. Rozdělení britské společnosti se Doležal neobává. „Společnost byla vždycky rozdělená, přinejmenším na ty, co mají, a ty, co nemají. Ale máme demokracii a v ní má každý právo na svůj názor. Pokud se ale o něčem rozhodlo a rozhodlo se korektně, musí toto rozhodnutí respektovat i ti, co měli jiný názor.“

Doležal věří, že předčasné volby situaci vyřeší. Je to podle něj i v zájmu britského byznysu. Tím nejhorším výsledkem by pro Toma byla neakceschopná vláda, která by neměla v parlamentu většinu. To by celou situaci ještě víc zkomplikovalo, myslí si.