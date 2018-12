Většina britské vlády považuje dohodu s unií o brexitu za mrtvou. Kabinet je rozdělený na tři tábory

Většina členů britské vlády považuje dohodu o brexitu premiérky Theresy Mayové za mrtvou a otevřeně diskutuje o dalších možnostech, včetně nového referenda. Napsal to v sobotu britský deník The Times s odvoláním na své zdroje. Většina ministrů podle listu dospěla k názoru, že parlament by dojednaný text o podmínkách odchodu země z Evropské unie neschválil.

