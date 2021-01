Všechno funguje jako před půlnocí, říká o provozu mezi Británií a unií po brexitu mluvčí. Je ale svátek

Hned poté, co Británie v noci na pátek úderem půlnoci SEČ definitivně ukončila svazek s Evropskou unií, začali řidiči kamionů před vjezdem do vlakové soupravy v Eurotunnelu předkládat na francouzské straně celní dokumenty. Do Británie kamiony dorazily včas a do francouzského Calais vypluly z anglického Doveru první trajekty. O půlnoci skončilo přechodné období, v němž se Británie nacházela od odchodu z Evropské unie 31. ledna loňského roku.

Calais (Francie)/Dover (Británie) 14:01 1. ledna 2021