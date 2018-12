Britský chaos. Mayová chce od unie ústupky, předem prohrané hlasování o brexitové dohodě odložila

Zmatek a politická nejistota do poslední chvíle. Tak vypadalo britské pondělí a okolnosti odvolání úterního hlasování o dohodě, která se týká pobrexitového uspořádání mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Odklad hlasování potvrdila odpoledne v parlamentu premiérka Theresa Mayová. Přinášíme přehled pondělního dění v Londýně a možný scénář dalšího vývoje. Londýn 16:40 10. 12. 2018 (Aktualizováno: 17:14 10. 12. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiérka Theresa Mayová obhajuje v Dolní sněmovně britského parlamentu rozhodnutí o odsunutí hlasování o dohodě s unií | Foto: Parliament TV | Zdroj: Reuters

V pondělí krátce po 9. hodině vychází zpráva, že podle Soudního dvora EU Velká Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU a tím tak brexit zastavit.

Londýnský obrat

V 11.45 středoevropského času se poprvé objevila informace, že premiérka úterní hlasování odloží. O 15 minut později byly budovy parlamentu evakuovány kvůli požárnímu poplachu.

O dalších 7 minut později se novináři na brífinku dozvěděli, že hlasovat se bude podle plánu. Ve 12.30 už všechna velká média s odkazem na své vládní zdroje informovala o tom, že hlasování se odkládá.

Ve 13.14 twitterový účet britské sněmovny oznamuje, že premiérka odpoledne vystoupí s projevem s názvem „Opouštění EU“.

Hlasování odloženo, brexit ne

Krátce po půl páté Mayová v parlamentu potvrdila, že se „hlasování odkládá“. „Naslouchala jsem velmi pozorně tomu, co se v této komoře řeklo,“ začala svůj projev před poslanci. Od opozice sklidila posměch.

Mayová ve zcela zaplněné a hlučící Dolní sněmovně řekla, že irská pojistka nemá širokou podporu. Záložní řešení režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem je ovšem podle premiérky pro brexitovou dohodu nezbytné.

Britská premiérka Theresa Mayová při projevu v Dolní sněmovně | Foto: Parliament TV | Zdroj: Reuters

Předsedkyně vlády také dodala, že bude o dohodě znovu jednat s protějšky v EU. Vláda podle ní ctí výsledek referenda a brexit uskuteční.

Vůdce opozičních labouristů Jeremy Corbyn v bouřlivé debatě uvedl, že vláda premiérky Mayové zcela ztratila „kontrolu nad děním" a měla by okamžitě skončit.

Odhady: Mayová by drtivě prohrála

V průběhu pondělního politického zvratu pak televize SkyNews přišla se svým odhadem výsledku úterního hlasování: pro navrhovanou podobu dohody by bylo 187 poslanců: 183 konzervativních a 4 nezávislí. Proti by jich bylo 418, z toho 103 vládních konzervativců. 34 je podle televize nerozhodnutých. Premiérce se tak nepodařilo přesvědčit ani většinu vlastních poslanců.

Zpravodaj Sky Europe pak po poledni hlásil, že do sídla Evropské komise dorazil britský vyjednavač o brexitu Olly Robbins.

Ekonomika zpomaluje, libra oslabila

Na twitteru se mezi tím rychle uchytil hashtag „brexitchaos“. Na oficiální odvolání hlasování reagovala libra propadem na dvacetiměsíční minimum k dolaru: o 1,5 procenta na 1,2541 USD. Už v poledne vůči dolaru oslabila o 0,5 %, vůči euru pak o 0,8 %.

Britský statistický úřad v pondělí také oznámil, že hrubý domácí produkt se v období od srpna do října zvýšil pouze o 0,4 procenta ve srovnání s růstem 0,6 procenta v období od července do září. Za zpomalením růstu stojí slabší prodej aut a odstávky výroby v továrnách, což jsou podle podnikatelských sdružení důsledky nejistoty ohledně brexitu.

Co posunutí hlasování znamená?

Mayová pojede do Bruselu

Hlasování se odloží a premiérka bude své rozhodnutí obhajovat tím, že vyslyšela hlas poslanců. Pojede do Bruselu a bude požadovat změnu dohody. Ještě před premiérčiným projevem to na twitteru v pondělí odpoledne napsal konzervativní poslanec a tajemník ministerstva školství Nadhim Zahawi. Mayová to pak před poslanci potvrdila.

Premiérka v tom případě potřebuje od evropské strany výrazný ústupek, který jí pomůže dohodu doma prodat v novém pozitivním světle. I přes to, že poslancům opakovala, že buď dohodu v úterý schválí, nebo nebude žádná.

Takovým ústupkem by bylo odstranění sporné irské pojistky ze smlouvy o vystoupení, která je trnem v oku části konzervativním poslancům a severoirské Demokratické unionistické straně (DUP), případně alespoň její časové omezení nebo možnost pro Británii ji jednostranně vypovědět. To současné ujednání neumožňuje.

Je Brusel ochotný k ústupkům?

Není. Mluvčí Evropské komise v pondělí řekla, že unie odmítá jednání znovu otevírat. Stejně se vyjádřili nejvyšší představitelé irské vlády: premiér Leo Varadkar a ministr zahraničních věcí Simon Coveney.

Jediná dohoda, která je v současnosti na stole, je ta současná – tedy včetně irské pojistky. Evropská sedmadvacítka nechce dohodu otevírat také z důvodu, že by mohly vznést nové požadavky i další státy: Španělsko kvůli Gibraltaru nebo Francie ohledně rybolovu.

Irský premiér zmínil možnost doplnit dohodu o vysvětlující prohlášení, není ale jisté, zda by to britským odpůrcům dohody stačilo. Doprovodná prohlášení nemají stejnou váhu jako samotné ujednání.

Možné jsou úpravy v politické deklaraci o budoucích vztazích a jejich další upřesnění. To ale neřeší aktuální problém Mayové, která potřebuje změny v dohodě.

Bez dohody?

Nejzazší možný termín pro přijetí dohody parlamentem je kvůli legislativnímu procesu 21. leden. Británie vystoupí z unie 29. března a britský Telegraph napsal, že posun hlasování na 21. může být i taktikou premiérky: pokud by poslanci odmítli dohodu v poslední možný den, zbyla by už jen jedna možnost: tvrdý brexit. Ten by mohl působit značné ekonomické ztráty a chaos na hranicích.

Mayová se sněmovně v pondělí řekla, že kabinet přípravy na takzvaný neřízený brexit zintenzivní.