Neshody Británie a Irska kvůli brexitu? Pozice obou zemí jsou odlišné a času je málo, říká Chmelař

Jednání o podmínkách brexitu se po úterním hlasování posunulo o několik kroků zpět. Alespoň to si myslí náměstek ministra zahraničních věcí pro evropské záležitosti Aleš Chmelař z ČSSD. Ve vysílání Radiožurnálu také řekl, že pozice Velké Británie a Irska ohledně takzvané irské pojistky jsou naprosto odlišné. A upozornil, že na vyjednávání už moc času nezbývá. Rozhovor Londýn/Brusel/Praha 11:15 30. ledna 2019

Náměstek ministra zahraničních věcí pro evropské záležitosti Aleš Chmelař | Zdroj: Úřad vlády

Jak se podle vás po britském hlasování posunulo jednání o podmínkách odchodu Velké Británie z Evropské unie?

Spíše udělalo několik kroků zpět. Jsme v situaci, kdy pozměňovací návrhy, které prošly, si do velké míry protiřečí. Na jednu stranu dostala premiérka Mayová určitý mandát od britské sněmovny, aby vyjednávala o backstopu (irské pojistce, pozn. red.). Na druhou stranu se ale zamítla možnost, že by mohli vystoupit bez dohody.

A vzhledem k tomu, že nejen Donald Tusk, ale i celá řada dalších státníků prohlásila, že o výstupové dohodě by se už nemělo vyjednávat, tak nás to spíše posunulo k tvrdému brexitu a dál od dohody.

Ale možná jedna důležitá věc je to, že vůdce opozice Jeremy Corbyn oznámil, že by měl chtít vyjednávat o návrhu na britské straně. Takže alespoň nějaký posun v tomto hlasování byl.

V čem je zásadním problémem irská pojistka? A je tam nějaká naděje na kompromis?

Jak ta situace dnes stojí - a slyšeli jsme to z výroků premiéra Irska během noci, tak ty britské a irské pozice opravdu nejsou kompatibilní.

Irsko si přeje, aby byla jasná záruka, že Severní Irsko zůstane co nejblíže Evropské unii a že nevznikne tvrdá hranice. Zatímco britská strana si přeje, aby zde byl časový limit nebo aby zde byl způsob vytvoření té hranice. Takže pozice, jak jsou dnes, opravdu nejdou dohromady a bude třeba vyjednávat zejména mezi Londýnem a Dublinem.

Nejsilnější většinu s rozdílem 16 hlasů večer získal právě návrh na úpravu irské pojistky. Může to premiérce pomoci při hledání kompromisu s evropskými partnery, kteří především chtějí odvrátit brexit bez dohody?

Oproti minulosti, kdy o backstopu britská sněmovna nehlasovala, tak má nyní premiérka Mayová konkrétní mandát. Ale bohužel už vyjednala jednu podobu backstopu, tedy irské záruky, a všichni tvrdí, že už to nechtějí otevírat, zvlášť irská strana to jasně prohlásila. Je tedy opravdu těžké si představit, že by tady byla v dalších dnech nějaké konkrétní naděje na úspěch.

Nicméně premiérka Mayová bude komunikovat s hlavními představiteli Evropské unie a předpokládám, že bude jednat i s irskou stranou a ostatními členskými státy. A možná se ještě o něco pokusí, času je málo.

O irské pojistce Takzvaný protokol o Irsku a Severním Irsku v připravené dohodě o brexitu stanoví, že pokud se nenajde lepší řešení, obnovení hranice mezi těmito dvěma územími se po přechodném období brexitu odvrátí vytvořením společného celního prostoru EU s Británií. Část britských politiků ale v takovém scénáři vidí snahu unie trvale připoutat Británii k evropskému bloku. Evropská sedmadvacítka včetně klíčového Irska dává opakovaně najevo, že o dohodě včetně irské pojistky znovu jednat nehodlá.

Francie krátce po zveřejnění výsledků oznámila, že se dál připravuje na divoký brexit - tedy variantu bez uzavřené dohody. Jak se na tuto variantu připravuje Česko? A co by tato varianta znamenala pro Čechy žijící v Británii?

Máme dva způsoby přípravy. Jedním je lex brexit, který by měl stanovit podmínky pro britské občany tady u nás – například uznávání kvalifikací, přístup na trh práce, přístup pro farmaceutika. A jsme si jistí, že britská strana nabídne to samé českým občanům.

A zadruhé se také připravujeme na zevrubné informování občanů - vytvoření jednotného webového portálu, ať už pro podniky nebo občany, kteří se třeba budou vracet z Británie do Česka v případě tvrdého brexitu.

V jaké situaci budou Češi v Británii, pokud se dohodu uzavřít nepodaří a budou tam chtít zůstat?

Podle záruk, které dala britská strana, na tom budou do konce roku 2020 přinejmenším stejně. Bude zde pokračovat stejný systém, kdy na obyčejný občanský průkaz by měli mít možnost být na pracovním trhu a mít dále přístup ke všem službám, jak je tomu nyní. Nejistota po tom daném roce je ale velká.