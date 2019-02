Mayová v Dublinu. Britská premiérka jednala kvůli brexitu s irským předsedou vlády Varadkarem

Velká Británie se stále může vyhnout odchodu z Evropské unie bez dohody, není ovšem jasné, zda je možné dohody dosáhnout do konce března. Před setkáním s britskou premiérkou Theresou Mayovou to v pátek v Dublinu řekl irský premiér Leo Varadkar. Zároveň zdůraznil, že na večeři s Mayovou, která do Dublinu přijela, nehodlá o podmínkách brexitu vyjednávat.

